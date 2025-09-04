Hollow Knight: Silksong revienta el internet y tumba página de Playstation
La segunda entrega de Hollow Knight ha provocado mucha expectativa en el mundo del gaming. Aquí te contamos de qué trata y cuánto cuesta este juego de Team Cherry.
Este jueves 4 de septiembre el mundo gamer amaneció con el esperado lanzamiento de la secuela de Hollow Knight.
El juego desarrollado por la compañía independiente con base en Australia Team Cherry ha sido un éxito rotundo en todas las plataformas digitales. Esta mañana produjo la caída de los servidores de Playstation a lo largo del mundo, esto debido a los millones de usuarios que deseaban adquirir Hollow Knight: SIlksong desde el día uno.
De esto trata la saga Hollow Knight
Hollow Knight es un juego de tipo RGB que pertenece al subgénero del ‘Metroidvania’, esto por sus influencias de títulos como Metroid y Castlevania.
La historia es un tanto complicada de describir, se ambienta en un reino abandonado y postapocalíptico. Nuestro foco central es un guerrero insectoide que no tiene nombre, y que buscará descubrir el origen de una enfermedad que amenaza acabar con el mundo.
Dentro del juego hay muchas sub tramas y una de ellas da pie a la segunda entrega. Hollow Knight: Silksong sigue la historia de la princesa Hornet, quien ahora tendrá que tomar las riendas para salvar el reino de Pharloom.
Con esta segunda parte de Hollow Knight, también se mejoraron muchos aspectos técnicos y de jugabilidad. Los motores gráficos mejorados permiten una jugabilidad más fluida, ahora los mapas, misiones y enemigos aumentan.
Precio y plataformas para jugar Hollow Knight: Silksong
Hollow Knight: Silksong estará disponible en todas las plataformas: Xbox series x y s, Playstation 4 y 5, Nintendo Switch y PC.
El precio de Hollow Knight Silksong está en un rango de $200 a $350 pesos mexicanos.
