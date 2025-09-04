OFICIAL: The Weeknd regresa México y compartirá escenario con Anitta

The Weeknd regresará a México después de dos años con ‘After Hours Til Dawn Tour’ y compartirá escenario con Anitta para consentir a los fanáticos los días 20 y 21 de abril de 2026 en el Estadio GNP.

La venta de los boletos estará disponible el 8 y 9 de septiembre de 2025, por lo que si eres fan, no te puedes perder la oportunidad para cantar junto al canadiense.

¿Cuál es el setlist que no puede faltar en el concierto?

Entre las canciones que no pueden faltar en el concierto, pues son de las más destacadas en Latinoamérica están:

“La Fama” con Rosalía

Blinding Lights

Save Your Tears

The Hills

Can’t Feel My Face

Starboy (con Daft Punk)

Earned It

¿Cuánto costarán los boletos de The Weeknd?

Hasta el momento se desconoce el precio que tendrán los boletos del concierto, pero en 2023 los precios iban de los 600 hasta los 2 mil 500 pesos. Debido a la fama que ahora tiene el artista, los costos pueden incrementarse este año.

