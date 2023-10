¡Snyderverse está muerto! Las declaraciones que sepultaron la saga de Zack Snyder

El reparto original de la Liga de la Justicia en el Universo Extendido de DC (DCEU, por sus siglas en inglés) de Zack Snyder quedará enterrado en la memoria para siempre. De acuerdo con un nuevo informe, los seis miembros del cast no volverán a interpretar sus papeles en el nuevo DCEU de los CEOs de DC Studios, James Gunn y Peter Safran.

Aunque Henry Cavill , quien interpretó a Superman, reveló que ya no interpretaría al famoso superhéroe , no se sabía nada sobre el destino de sus demás compañeros en la Liga de la Justicia: Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller y Ray Fisher, hasta ahora.

Ninguna de las estrellas elegidas por Zack Snyder (...) retomará sus papeles en el nuevo universo DC -Revelaron a través de Variety.

Hasta ahora, Jason Momoa se podría mantener dentro de la saga, pues según la publicación, el actor interpretaría a un nuevo personaje del DC, ya sea en Superman: Legacy o en alguna otra película protagónica. Hasta el momento, se desconoce si los otros actores mantuvieron alguna conversación similar previo la huelga de actores y guionistas en Hollywood.

Con la ausencia de los protagonistas de la Liga de la Justicia es incierto quién interpretará a los próximos superhéroes. El único en las filas es David Corenswet, quien tomará el papel de Cavill como Superman. El personaje de Batman también será reasignado para la próxima entrega de The Brave and the Bold. Por otro lado, Flash, Aquaman, La Mujer Maravilla y Cyborg aún no tienen actores asignados.

La incertidumbre sobre los personajes aún se mantiene latente, inclusive cuando algunos como The Flash , Aquaman y Wonder Woman ya aparecieron en producción del DCEU este 2023.

En otro giro, Viola Davis, quien interpretó a Amanda Waller en las dos películas de Suicide Squad, se quedará con el personaje dentro del universo DC de Gunn y Safran para la serie de nombre ‘Waller’ y la próxima entrega de Superman. El informe también reveló que John Cena, el famoso luchador y actor de la WWE, también podría entrar dentro de la serie Peacemaker, que retomará una segunda temporada con Cena como protagonista.

La Liga de la Justicia también podría ver a Linterna Verde dentro de sus filas, mientras que podría producirse una serie de televisión del personaje dentro de planes del DCU, según la fuente . Gunn y Safran aún no han terminado por asentar quiénes estarán presentes, pero por ahora, la antigua Liga de la Justicia del DCEU queda oficialmente desintegrada.

