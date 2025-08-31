Tom Cruise no soporta a Pedro Pascal, no lo respeta y lo ve como un novato aseguran en Hollywood

El escándalo más reciente de Hollywood tiene como protagonistas a Tom Cruise y Pedro Pascal. Según Radar Online, el eterno héroe de acción no soporta al actor chileno, al que considera un novato que no merece su nivel.

La noticia generó todo tipo de preguntas: ¿hay celos de por medio?, ¿qué piensa realmente Cruise?, ¿quién es Pedro Pascal para incomodar tanto a un titán?, ¿es esta la rivalidad más fuerte del momento? En adn40 te contamos todo.

¿Tom Cruise celoso? La rivalidad con Pedro Pascal está servida

A sus 63 años, Tom Cruise sigue dominando taquillas con la saga Misión: Imposible, pero no puede ignorar el fenómeno Pascal. El chileno de 50 años se convirtió en el actor más querido del momento gracias a The Mandalorian y The Last of Us.

Fuentes aseguran que Cruise se siente incómodo con este éxito y lo percibe como una amenaza a su legado. Su molestia no es solo profesional, sino también personal: no le gusta cómo Pascal se mueve entre cine y televisión, lo cual considera “inferior” para una estrella de verdad.

¿Quién es Pedro Pascal, el nuevo consentido de Hollywood?

Pedro Pascal nació en Santiago de Chile en 1975 y su carrera explotó en la última década. Con su carisma y talento, conquistó tanto a la crítica como al público. No solo brilla en la televisión, también en películas como Kingsman: El círculo dorado y Wonder Woman 1984.

Lo que más incomoda a Cruise es que Pascal no se encasilla: pasa con naturalidad del streaming a la pantalla grande. Además, es visto como el “nuevo rostro de Hollywood”, título que Tom parece no estar dispuesto a compartir.

Tom Cruise: El eterno héroe de acción que no cede terreno

Desde los 80, Tom Cruise es sinónimo de superproducciones. Con clásicos como Top Gun y Rain Man, más su entrega total a las escenas de acción, se ganó su lugar como ícono. Hoy, con más de 40 años de carrera, sigue vigente y en la cima.

Sin embargo, su rigidez sobre lo que significa ser estrella de cine lo enfrenta a Pascal. Para Cruise, el verdadero estrellato se mide en salas de cine, no en plataformas digitales. Esta visión lo lleva a mirar al chileno como un competidor “menor” que no merece tanto reconocimiento.

Rivalidades del pasado: ¿Tom Cruise ya superó a Brad Pitt?

No es la primera vez que Tom Cruise se enfrenta a una rivalidad pública. En los 90, su relación con Brad Pitt durante Entrevista con el vampiro estuvo llena de tensiones. También se habló de competencia con Val Kilmer en Top Gun.

Aunque hoy Cruise y Pitt parecen estar en buenos términos, con Pascal la cosa es distinta. El chileno representa una nueva generación de ídolos y un estilo más relajado, lo que contrasta con la disciplina obsesiva de Tom.

¿Por qué Tom no traga a Pedro? El choque de filosofías

La raíz del conflicto parece ser un choque de filosofías. Cruise cree en el poder eterno del cine tradicional, mientras Pascal es la cara del nuevo Hollywood: diversidad de proyectos y popularidad global gracias al streaming.

Además, la edad es un factor. Aunque Pascal ya tiene 50 años, su imagen es fresca y actual, lo que lo convierte en favorito del público joven. Para Cruise, que se resiste a ceder espacio, esta es la verdadera amenaza.

