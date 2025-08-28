Grandes películas que vienen de un videojuego y que no te puedes perder

Una de las fórmulas que más ha funcionado en el cine, son las películas que nacen desde los videojuegos , hasta ahora hay adaptaciones de todo tipo, desde caricaturas hasta las versiones más aterradoras. Algunas de las cintas incluso han sido de las más taquilleras y como en todo otras adaptaciones son decepcionantes.

Películas como Sonic: La película (2020) y Pokémon: Detective Pikachu (2019) son una muestra de que es posible capturar la esencia de un juego y atraer a una audiencia masiva.

El punto de inflexión llegó con Super Mario Bros: La película (2023), que superó récords de taquilla, convirtiéndose en una de las películas animadas más exitosas de la historia. Este éxito, junto a otros como Uncharted (2022) y Five Nights at Freddy’s (2023), ha demostrado el potencial de estas franquicias.

¿Por qué triunfan los videojuego que son películas?

La clave del triunfo reside en respetar el material original, incluir guiños para los fans, y al mismo tiempo crear una narrativa accesible para el público general. Además, la calidad de la animación y el elenco estelar como Chris Pratt en Mario o Ryan Reynolds en Detective Pikachu, han sido factores decisivos.

Algunas películas como Resident Evil retratan situaciones de suspenso que se logran en el videojuego y que en la cinta son momentos de gran expectativa.

Videojuegos que ahora son películas

Otras de las películas que han tenido un gran éxito en la pantalla grande, sobre todo porque sus personajes son emblemáticos son los siguientes:

Until Dawn

Until Dawn es un videojuego de terror de supervivencia interactivo que se centra en una narrativa ramificada. La historia sigue a un grupo de ocho amigos que se reúnen en un albergue de montaña aislado, un año después de que dos de sus amigos desaparecieran en el mismo lugar. Lo que comienza como una escapada para honrar su memoria se convierte rápidamente en una pesadilla cuando son acechados por un asesino enmascarado y, más tarde, por criaturas míticas conocidas como Wendigos.

Mortal Combat

Mortal Kombat es una icónica franquicia de videojuegos de lucha que se distingue por su extrema violencia, los famosos “fatalities” (movimientos finales para rematar al oponente) y una narrativa compleja que abarca múltiples reinos y universos. La historia central gira en torno al torneo llamado Mortal Kombat, un antiguo certamen de lucha organizado por los Dioses Antiguos para evitar que el reino del Outworld (Mundo Exterior), liderado por el malvado emperador Shao Kahn, invada la Tierra (Earthrealm).

Resident Evil

La franquicia de Resident Evil es una de las sagas de terror de supervivencia más influyentes y exitosas en la historia de los videojuegos. La trama principal gira en torno a la conspiración de una poderosa y corrupta compañía farmacéutica llamada Umbrella Corporation. La base de toda la historia, se centra en un brote de un arma biológica conocida como el Virus-T. Este virus transforma a las personas y a los animales en horribles y agresivas criaturas mutadas, siendo los más comunes los zombis.

Arcane

Arcane es una serie de animación ambientada en el universo del popular videojuego League of Legends. La trama se centra en las tensiones crecientes entre dos ciudades opuestas: Piltover y Zaun. Por un lado Piltover es una metrópolis próspera y avanzada, conocida como la “Ciudad del Progreso”. Es el centro de la innovación científica y la tecnología. Por el otro Zaun es la contraparte subterránea de Piltover. Un laberinto de cloacas y submundos marcados por la pobreza, la criminalidad y la contaminación. Sus habitantes viven en la desesperación y la opresión, resentidos con los privilegios y la arrogancia de Piltover.

