“Soy biomecánica”: Alejandra Guzmán reaparece en redes sociales tras cirugía cervical

Alejandra Guzmán demostró una vez más su fortaleza y sentido del humor al reaparecer en redes sociales tras enfrentar una reciente cirugía en las vértebras cervicales luego de un supuesto diagnóstico de escoliosis.

De acuerdo a la propia cantante, la intervención fue necesaria debido a una hernia cervical que afectaba su movilidad y bienestar. Para estabilizar la columna, los médicos le colocaron una prótesis de titanio.

Con su característico humor, Alejandra comentó en Instagram: “Me pusieron titanio, tengo más titanio que nunca. Soy biomecánica”. Aunque aún utiliza un collarín rígido, ya puede desplazarse por sí misma y continúa con su proceso de recuperación.

Historial médico complejo de Alejandra Guzmán

Esta cirugía se suma a una serie de intervenciones médicas que La Guzmán ha enfrentado a lo largo de los años, incluyendo un procedimiento estético fallido en 2009 que requirió más de 30 cirugías reconstructivas, así como un diagnóstico de cáncer de mama en 2007 y una caída en 2022 que demandó atención médica especializada.

Medios internacionales, en Estados Unidos, dieron a conocer que el diagnóstico actual de la intérprete es escoliosis ; sin embargo, ella sólo confirmó la hernia en la espalda.

¿Cómo seguirá la carrera de Alejandra Guzmán tras la cirugía?

Debido a su estado de salud, la cantante se vio obligada a posponer su gira Brilla Tour programada para 2025. Alejandra ha expresado que solo regresará a los escenarios cuando su recuperación sea completa, priorizando su bienestar sobre las presentaciones profesionales.

La condición que llevó a Alejandra Guzmán a someterse a la cirugía fue una hernia en las vértebras cervicales, agravada por escoliosis. Esta combinación puede causar dolor intenso y limitaciones en el movimiento, requiriendo la colocación de una prótesis de titanio para estabilizar la columna cervical.

Escoliosis: ¿Qué es y cómo afecta la columna?

La escoliosis es una curvatura anormal de la columna vertebral que puede presentarse en diferentes grados de gravedad. Dependiendo de la ubicación y la intensidad de la curva, puede generar dolor, limitación de movimientos y desgaste en las vértebras.

En algunos casos, como el de Alejandra Guzmán, la escoliosis y otros problemas cervicales pueden requerir cirugía para colocar implantes de titanio que estabilicen la columna y prevengan complicaciones mayores.

