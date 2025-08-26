Lo que se sabe de la hospitalización de María Antonieta de las Nieves “La Chilindrina”

La actriz María Antonieta de las Nieves , “La Chilindrina”, uno de los personajes más importantes de la serie emblemática de “El Chavo del 8" fue hospitalizada de emergencia tras presentar problemas de salud.

Una revista de circulación nacional reportó que María Antonieta de las Nieves fue ingresada a urgencias el 20 de agosto, pero ya se recupera en casa luego de los diagnósticos de los especialistas.

¿Qué problema de salud tiene “La Chilindrina?

De acuerdo con una fuente citada por la revista, la actriz María Antonieta habría ingresado de manera urgente un hospital tras presentar una crisis de ansiedad, pero posteriormente un médico diagnosticó que tenía una baja de sodio, lo que era consecuencia de un deterioro neurológico.

Problemas de salud de “La Chilindrina”

“La Chilindrina”, quien desde 1973 sacó carcajadas a niños y adultos en la serie protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, ya no puede hablar con normalidad, según la fuente que aseguró que cuando la actriz estuvo en Perú le costó mucho trabajo charlar de manera fluida.

La actriz tenía dificultades para tragar y pasar saliva, además luce más delgada a comparación del último año, síntomas que podrían ser del deterioro neurológico que padece.

¿Qué dijo la hija de María Antonieta de las Nieves?

Verónica Fernández, hija de María Antonieta de las Nieves, confirmó que a su madre se le subió un poco el sodio, pero ya está bien, recuperándose en casa

María Antonieta de las Nieves en Ventaneando

Recientemente Ventaneando compartió una entrevista que Paty Chapoy le realizó a María Antonieta de las Nieves y en ella compartió su relación con Roberto Gómez Bolaños fue “maravillosa” porque él siempre fue muy amable con ella.

Señaló que Roberto le dio una carta donde asegura que ella puede hacer el papel de “La Chilindrina” en cualquier parte del mundo del espectáculo, pero quedarse con el nombre del personaje fue muy difícil porque hasta recibió una demanda de ‘Chespirito’ y una televisora.

