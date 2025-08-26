Alguna vez te has preguntado ¿Cuánto mide la cancha de Súper Campeones? Un estudiante japonés resolvió el misterio

Súper Campeones o – Captain Tsubasa – es un anime del género shonen que se centra en el fútbol. La historia narra la vida de un niño de 11 años (Oliver Atom) que sueña con ganar el mundial para Japón .

Este junto a Hajime no Ippo es uno de los animes más conocidos a nivel mundial. Su temática deportiva lo hace universal para cualquier público, el atractivo de mezclar pasiones humanas con fútbol ha servido para convertir a Súper Campeones en un referente de la cultura pop.

A lo largo de sus más de 128 capítulos transmitidos entre 1983 y 1986 este anime se convirtió en el principal promotor del balompié para una generación, para posteriormente inmortalizarse gracias a los memes e internet.

¿Qué tan larga era realmente la cancha de Súper Campeones?

El estudiante japonés que resolvió el misterio de la cancha infinita de Súper Campeones, tomó la altura promedio de un jugador – 1.70cm – la distancia visible hasta el horizonte y el ángulo en el centro de la tierra.

Según sus cálculos los jugadores corrían en una cancha de 18 kilómetros a 150 km/h.

Un fenómeno que se volvió meme

La cancha infinita de Súper Campeones ha generado cientos de memes alrededor del mundo. La fascinación que creaba para algunos infantes lo interminable de ese campo de juego, ahora se ha transformado en un bonito recuerdo que mezcla humor y nostalgia.

A lo largo del tiempo muchos fans han tomado con humor algunos de los aspectos más fantasiosos de la serie, estos son algunos de los comentarios más ‘ingeniosos’ que encontramos:



¿No corrían sobre una sandía gigante?

La cancha no era el problema, cada vez que agarraba la pelota un jugador, te contaba toda su vida.

Eso explica porque Andy tenía problemas cardíacos.

Que se demoraran 2 días en llegar al arco era lo más emocionante.

La influencia de Captain Tsubasa: ¿Por qué Oliver Atom es más que un personaje?

La influencia de Súper Campeones ha incluso traspasado la pantalla, muchos jugadores de fútbol a lo largo del mundo han dicho que han sido influenciados por Oliver Atom .

Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona ha mencionado varias veces la influencia de estos personajes en su carrera profesional. No es para nada un secreto que el culé es un gran aficionado al anime y la cultura japonesa.

Cómo ‘fun fact’, Oliver Atom está inspirado en el jugador Japonés Kazuyoshi Miura, primer jugador nipón en llegar a un equipo europeo, Miura jugó una temporada para el Genoa de la Serie A italiana.

El jersey exclusivo de Súper Campeones que todo fan debe tener

La Asociación de Fútbol de Japón celebró su 100° aniversario con una colaboración entre Adidas y el anime Súper Campeones. Sacando a la venta un jersey conmemorativo de colección, el jersey incluía un diseño inspirado en el manga y fue lanzado en el año 2021.

