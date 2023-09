Así fue como María Antonieta de Las Nieves, ‘La Chilindrina’, desmintió su supuesta muerte

El pasado 19 de septiembre, las redes sociales se vieron inundadas de noticias sobre la supuesta muerte de la actriz y comediante María Antonieta de las Nieves , mundialmente conocida como ‘La Chilindrina’. Esta noticia falsa, que conmocionó a sus fanáticos y seguidores, se propagó rápidamente, generando preocupación y tristeza en todo el mundo.

La noticia de la supuesta muerte de María Antonieta de las Nieves llegó en una fecha particularmente sensible en México, ya que el 19 de septiembre se conmemoran los terremotos devastadores que sacudieron el país en 2017 y 1985, tragedias que dejaron una profunda huella en la memoria colectiva. La difusión de esta noticia falsa en un día de luto nacional aumentó aún más la preocupación y el enojo entre los seguidores de la icónica actriz.

María Antonieta de las Nieves desmiente su muerte

Sin embargo, para alivio de todos, María Antonieta de las Nieves utilizó su cuenta de Instagram para desmentir los rumores de su fallecimiento. En un video publicado en su perfil, la actriz expresó su frustración y desconcierto ante la noticia falsa que había circulado.

“Hola amigos, les quiero agradecer su preocupación y su tristeza, porque ya me morí. Me morí anoche de cansada, de sueño. No estaba muerta andaba de parranda, no sé por qué se les antoja morirme. Estoy muy bien y les agradezco su preocupación”, fue el mensaje claro y directo que La Chilindrina compartió en sus redes sociales para calmar las preocupaciones de sus seguidores.

A pesar de abordar el tema con su característico sentido del humor, María Antonieta de las Nieves también se tomó un momento para hablar con seriedad sobre la insensibilidad de difundir noticias falsas, especialmente en una fecha tan significativa para México. “No sé por qué se les antoja (que me muera) y menos en este día tan feo. Les quiero decir que estoy muy bien”, aseguró.

La actriz también agradeció las condolencias y muestras de cariño que había recibido de sus seguidores, quienes, preocupados por la noticia, expresaron su apoyo y afecto hacia ella y su familia. Además, señaló que incluso había recibido llamadas a su casa de personas que intentaban verificar la veracidad de la información.

En el cierre de su mensaje, María Antonieta de las Nieves, de 72 años, se mostró en buen estado de ánimo y salud: “Estoy muy bien. Gracias a Dios. Recién levantada para grabarles este video. Les mando bendiciones”. La respuesta positiva y tranquilizadora de la actriz fue un alivio para sus seguidores y puso fin a los rumores sobre su supuesta muerte.

