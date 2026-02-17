Notas
Carros que no circularán el miércoles 18 de febrero si continúa la Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex
La CAMe vigila la mala calidad del aire por incendios y calor. Revisa si tu holograma y placa entran en las restricciones del Doble Hoy No Circula del miércoles.
Huele a quemado: Fuerte incendio en Nezahualcóyotl asfixia a CDMX y Edomex en plena contingencia
Cuerpos de emergencia combaten el fuego cerca del Lago de Texcoco; las autoridades piden extremar precauciones; Prepa 2 de la UNAM suspendió clases.
¿Levantarán la contingencia ambiental? Clima para CDMX, Edomex y el resto del país hoy 17 de febrero
El frente frío 35 trae nieve y vientos de 80 km/h al norte, mientras el Valle de México respira mala calidad del aire y calor de hasta 29°C; revisa las zonas críticas.
Sigue la Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX para el martes 17 de febrero
La calidad del aire en la CDMX y en el Edomex sigue siendo muy mala y es por eso que las autoridades han decidido mantener la Fase 1 de Contingencia Ambiental
Autos que no circularán el martes 17 de febrero si continúa Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex
Tras poco más de 24 horas, la CAMe ha informado que los índices de contaminación en el aire no han bajado y se mantiene la Contingencia Ambiental.
Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex por mala calidad de aire hoy 16 de febrero
¿Habrá Doble Hoy No Circula? CDMX y municipios del Edomex aplican restricciones extras de circulación; aquí los detalles para evitar multas.
¿Se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental? Así estará el clima de hoy por fenómenos meteorológicos
Se esperan vientos fuertes: 60-80 km/h en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y 40-60 km/h en Tamaulipas.
Se suspende contingencia ambiental por ozono en el Valle de México
Las condiciones meteorológicas mejoraron en el Valle de México, por lo que se tomó la decisión de suspender el Doble Hoy No Circula.
Incendio en Edomex hoy: Se quema pastizal en Zona Esmeralda y agravaría la Fase 1 de Contingencia Ambiental
Cuerpos de emergencia acudieron de inmediato al lugar para combatir las llamas visibles desde distintos puntos.
Se mantiene la Fase 1 de Contingencia Ambiental en la CDMX
La Contingencia Ambiental se mantiene por altas concentraciones de ozono que afectan la calidad del aire y activan restricciones vehiculares en CDMX y Edomex.