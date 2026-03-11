Autos que no circularán el jueves 12 de marzo si continúa Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX y Edomex

La calidad del aire en el Valle de México continúa bajo vigilancia. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental, por lo que existe la posibilidad de que se aplique nuevamente el Doble Hoy No Circula el jueves 12 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX) y municipios del Estado de México (Edomex).

La medida busca reducir la emisión de contaminantes luego de que varias estaciones del Sistema de Monitoreo Atmosférico registraran mala calidad del aire durante las últimas horas.

Por ello, las autoridades pidieron a los automovilistas mantenerse atentos a los anuncios oficiales para evitar sanciones.

CONTINÚA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



CONTINÚA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO

¿Cómo aplicaría el Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el jueves?

En caso de que la contingencia ambiental continúe durante este miércoles, las restricciones para circular serían más estrictas. De acuerdo con el programa ambiental, no podrían transitar los siguientes vehículos:



Todos los autos con holograma 2

Vehículos con holograma 1 y terminación de placa par: 0, 2, 4, 6 y 8

Autos con holograma 0 y 00 , engomado verde y placas terminación 1 y 2

, y Vehículos con placas foráneas

El 50% de las unidades de reparto de gas LP

Estas restricciones buscan disminuir la circulación de vehículos y, con ello, reducir la concentración de contaminantes en el aire.

Así funcionará Hoy No Circula si se suspende la contingencia

Si las condiciones del aire mejoran y se levanta la contingencia ambiental, el programa operará de manera habitual.

En ese escenario, solo dejarían de circular los automóviles con:



Holograma 1 y 2

Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

El horario del programa se mantiene igual tanto con contingencia como sin ella. Las restricciones aplican de las 05:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios conurbados del Estado de México.

Las autoridades ambientales también recomiendan evitar actividades al aire libre, reducir el uso del automóvil y mantenerse informados ante posibles actualizaciones sobre la calidad del aire en la región.

