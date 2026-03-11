Se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México este 11 de marzo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) mantuvo por segundo informe consecutivo la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México, por lo cual este 11 de marzo continuarán las restricciones por motivos del programa Doble Hoy No Circula que aplica en toda la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Fue por medio de su plataforma de Gobierno oficial, que la CAMe señaló que se mantendrán estas condiciones con la finalidad de disminuir la exposición de la población al aire contaminado, así como mejorar la calidad del mismo.

¿Por qué se mantuvo la CAMe la fase 1 de contingencia ambiental?

De acuerdo con lo mencionado por CAMe, tras los niveles registrados en el monitoreo meteorológico y de calidad del aire, se apreció que el sistema de circulación anticiclónica mantiene su influencia en el centro del país, lo cual hace más prevalentes las altas temperaturas.

Es por ello, que se mantienen las condiciones aptas para el embotellamiento de partículas contaminantes en entidades como la capital del país y el Estado de México, lo cual puede afectar directamente a la salud de la población.

¿Cómo aplicaría el Doble Hoy No Circula este 12 de marzo en CDMX y Edomex?

A pesar de que la CAMe mantuvo la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México, es importante mencionar que aún no es oficial que se active nuevamente el Doble Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, pues será hasta el informe de las 20:00 horas de hoy 11 de marzo, que se dará la actualización sobre la calidad del aire.

Pese a ello, en caso de que se mantengan las condiciones, el Doble Hoy No Circula aplicaría de la siguiente forma:

Todos los autos con holograma de verificación 2

Autos con holograma de verificación 1 y terminación de placa PAR: 2, 4, 6, 8 y 0

Autos con holograma 0 y 00 con engomado verde y terminación de placa 1 y 2

Autos con placas foráneas

Daños a la salud por la fase 1 de contingencia ambiental

Vale la pena mencionar las afectaciones por la activación de la fase 1 de contingencia ambiental pueden representar daños directos a las vías respiratorias de la ciudadanía, esto debido a las partículas tóxicas para nuestro cuerpo.

