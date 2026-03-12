CDMX tiene la peor calidad del aire en todo el continente según estudio de IQAir

La Ciudad de México (CDMX) se encuentra en listas no tan favorables para los ciudadanos, pues lejos de que se considere a la capital del país como una de las entidades más habitadas y con mayor tráfico en Latinoamérica, ahora un nuevo estudio señaló a la región como la que tiene la peor calidad del aire en todo el continente americano.

Fue en el Reporte Mundial de la Calidad del Aire realizado por la empresa IQAir de Suiza, que se señaló que la capital de la República Mexicana está por arriba de ciudades como Madrid, Lima, Moscú y Bogotá en este rubro, además de que se encuentra a la par Seúl y Busan en Corea del Sur, así como en Kiev, Ucrania.

¿En qué puesto está la CDMX en el estudio de calidad del aire según IQAir?

De acuerdo con el estudio realizado por la compañía antes mencionada, la CDMX se encuentra en el puesto número 56 como la región con la peor calidad del aire en el mundo, lo cual también posiciona a la entidad como la más contaminada en todo el continente americano.

Los datos presentados por la compañía de Suiza, resalta que en la capital de nuestro país los gases contaminantes representan un peligro moderado para la ciudadanía, esto gracias a la exposición a sustancias tóxicas para la salud.

Ciudades de América Latina con la peor calidad del aire

Otras de las ciudades de América Latina que resaltan en el listado de IQAir, son las de Lima, Perú; Bogotá, Colombia; Santiago de Chile; así como São Paulo, Brasil.

De igual forma es importante resaltar a ciudades como Los Ángeles, Chicago, Houston, Denver, Detroit, Salt Lake City y San Francisco, como las regiones más contaminadas dentro de los Estados Unidos.

Ciudades con la peor calidad del aire según estudio

El top 10 de las ciudades con la peor calidad del aire presentado por IQAir, es el siguiente:

Karachi, Pakistán

Hanói, Vietnam

Delhi, India, Tashkent, Uzbekistán

Lahore, Pakistán

Kinshasa, República del Congo

Bagdad, Irak

Calcuta, India

Shanghái, China

Pekín, China

