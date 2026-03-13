Onda de calor de 15 días derretirá la CDMX; SMN alerta por concentración de contaminación
El Servicio Meteorológico Nacional prevé de 3 a 5 ondas de calor que aumentarán las concentraciones de ozono en la Megalópolis.
La CDMX y todos los estados que conforman la Megalópolis vivirán varios días de calor extremo y altas concentraciones de ozono por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por onda de calor.
Habrá 5 ondas de calor en la Megalópolis
La CDMX, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala registrarán altas temperaturas de hasta 3 grados Celsius por arriba del promedio climatológico de la Megalópolis.
Este aumento paulatino de calor aumenta el riesgo de onda de calor y se pronostica que de marzo a mayo de 2026 habrá tres y la más extensa tendría una duración de hasta 15 días consecutivos con altos índices de ozono.
¿Qué provocará las altas temperaturas?
Las altas temperaturas serán generadas por el calentamiento sostenido que presenta la Megalópolis además del establecimiento de sistemas anticiclónicos propiciando alta incidencia de radiación solar.
Esto aunado a la ausencia de lluvia permitirá que el calor extremo domine durante este trimestre. Para mayo se espera una recuperación de humedad por la temporada de lluvias.
¿Qué es la temporada seca caliente?
La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que la temporada seca caliente también conocida como de ozono en la ZZMVM se caracteriza por la presencia de sistemas de alta presión que ocasionan días despejados.
Además, hay poca humedad y la radiación solar se vuelve muy intensa y promueve la concentración de ozono y durante esta temporada se prevén entre 5 y 15 días de concentraciones de ozono superiores al valor de activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental.
Valle de México rompe récord de contingencias
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad.