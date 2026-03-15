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¡Huele a smog! Mala calidad del aire en el Valle de México hoy 15 de marzo

Todas las alcaldías de la CDMX reportan mala calidad del aire hoy 15 de marzo; el riesgo a la salud es alto por la contaminación.

Mala calidad del aire en el Valle de México hoy 15 de marzo
El Valle de México se encuentra en alerta de Fase 1 de Contingencia Ambiental por mala calidad del aire que se reporta en el Valle de México.|Adriana Juárez | adn Noticias

Escrito por: Adriana Pacheco

La contaminación en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) no cede, pues las 16 alcaldías de la capital y algunos municipios conurbados reportan muy mala calidad del aire hoy domingo 15 de marzo, lo que ya preocupa a los conductores por la posible activación de la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la CDMX informó que hay riesgo de Moderado a Alto a la salud, debido a las partículas de contaminantes y smog, por lo que toda la población debe reducir sus actividades físicas al aire libre y se recomienda que las personas sensibles o con enfermedades respiratorias, no salgan de casa.

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¿Qué alcaldías son las más afectadas por la contaminación?

La mala calidad del aire se registra en toda la CDMX, sin embargo entre las alcaldías más afectadas por las partículas de smog son:

  • Coyoacán
  • Tlalpan
  • Gustavo A. Madero
  • Venustiano Carranza

Los municipios del Edomex con los índices más altos de contaminación son Coacalco, Nezahualcóyotl y Tultitlán. Además, se registran rayos ultravioleta que pueden dañar los ojos y la piel de los habitantes.

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Contingencia ambiental CDMX Edomex

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