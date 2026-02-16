Y seguimos: Mantienen Fase 1 de Contingencia Ambiental en CDMX para el martes 17 de febrero

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no cede y mantiene la Fase 1 de la Contingencia Ambiental en la Ciudad de México y el Estado de México. Es decir, siguen las restricciones vehiculares del Doble Hoy No Circula, así como las recomendaciones de no salir por la mala calidad del aire.

La CAMe informó que la contingencia seguirá durante el martes 17 de febrero, con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México; también invitan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Mantienen Doble Hoy No Circula para el martes 17 de febrero

Todos los autos con holograma de verificación 2 deberán quedarse en casa, así como la mayoría de aquellos con holograma 1. Sin embargo, los autos con holograma 0 y 00 vuelven a ser afectados; en esta ocasión, los que no pueden salir son aquellos con engomado rosa y terminación de placas 7 y 8.

Esta será la quinta ocasión en lo que va del 2026 que se tiene Doble Hoy No Circula en el Valle de México, confirmando que las condiciones climáticas no han sido buenas y que realizar actividades al aire libre puede ser un riesgo para la salud de la población.

¿Cuál es la multa por no respetar el Doble Hoy No Circula?

Recordemos que este programa se encuentra activo en todas las alcaldías de la Ciudad de México y en diferentes municipios del Estado de México. Así, las autoridades establecieron que no cumplir con sus lineamientos provocaría una multa de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que corresponde a un aproximado de $2,346 y $3,519 pesos.

Asimismo, destaca que el programa aplica de las 05:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche, precisamente en un horario en donde se registra la mayor movilidad en el centro del país.

