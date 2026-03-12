Notas
La primavera ya tiene fecha en EUA y este día comienza
La primavera en Estados Unidos ya tiene fecha y hora confirmadas en 2026. Este es el momento exacto en que comienza el equinoccio del cambio de estación
Un poderoso El Niño podría provocar calor nunca antes visto en EUA: ¿Cuándo llegará?
Expertos de El Niño estiman que los efectos se sumarían al calor global ya presente, lo que podría hacer que 2026 sea uno de los años más cálidos
Alerta en Nueva York: Un animal salvaje agrede a tres personas en vecindario
Nueva York emitió una alerta de rabia tras ataques de un animal salvaje que agredió a tres personas y varios perros en Siwanoy Country Club y Twin Lakes Park
Illinois: Los 3 videos que muestran la fuerza del choque de cuatro tornados
Autoridades estiman el registro de cuatro tornados en Illinois. Varios videos se han difundido en redes sociales mostrando la fuerza del fenómeno
Alerta en Chicago por caída de granizo del tamaño de una pelota de tenis
Chicago enfrenta tormentas severas con granizo de hasta tamaño de pelota de tenis, vientos de 70 mph y riesgo de tornados para las próximas horas
¿EUA se queda sin agua potable? Las predicciones no son alentadoras
Un estudio muestra que el cambio climático está afectando cada vez más el acceso al agua potable en Estados Unidos, poniendo en riesgo a millones de personas
Alerta por tornados en EUA: Los 10 estados con más riesgo esta semana
Los pronósticos indican que más de 10 estados podrían enfrentar condiciones favorables para tormentas severas capaces de generar tornados y clima severo