Se avecina un diluvio colosal con precipitaciones extremas en EUA

Un sistema climático muy activo podría provocar en los próximos días lluvias torrenciales, tormentas de granizo y ráfagas de viento de hasta 140 km/h en varias regiones de Estados Unidos. Meteorólogos advierten que este fenómeno, descrito como un posible “gran diluvio de todos los tiempos”, podría generar precipitaciones históricas en poco tiempo.

La combinación de aire húmedo y bajas presiones favorecerá lluvias intensas y fuertes vientos, lo que representa riesgo de inundaciones urbanas, caída de árboles y daños en edificaciones ligeras.

Las autoridades llaman a mantenerse atentos a los pronósticos para evitar sorpresas durante el desarrollo de este evento extremo catalogado como el “gran diluvio de todos los tiempos”.

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Granizo y consecuencias de la tormenta

Además de la lluvia, se esperan tormentas acompañadas de granizo de gran tamaño, capaz de dañar techos, automóviles y cultivos. Este tipo de fenómenos ocurre cuando las corrientes ascendentes dentro de las nubes congelan gotas de agua que luego caen al suelo.

Las precipitaciones rápidas podrían saturar los sistemas de drenaje y provocar inundaciones repentinas, afectando calles, viviendas y carreteras.

Los expertos subrayan que estos eventos requieren atención inmediata, ya que pueden generar situaciones de emergencia.

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Medidas preventivas ante lluvia extrema

Para reducir riesgos, se recomienda monitorear constantemente los pronósticos del clima, evitar viajar durante las horas de mayor intensidad y proteger ventanas, techos y vehículos.

También es clave prestar atención a posibles advertencias de inundación o tormenta, y contar con un plan de seguridad en casa. Preparar un kit de emergencia con agua, linterna y suministros básicos puede ser determinante en caso de cortes de luz o bloqueos por inundaciones.

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