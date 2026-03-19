Bomba de calor extrema en EUA: Alerta por ola sofocante de más de 72 horas

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) han emitido una alerta por la llegada de una “bomba de calor extrema”, un fenómeno que podría provocar temperaturas sofocantes, viento seco y condiciones peligrosas durante más de 72 horas en varias regiones de Estados Unidos.

An early-season heat wave will impact millions across the western U.S. into next week. Here’s the latest. https://t.co/Hok11LsMHc pic.twitter.com/5G7Q1mAn6R — The Weather Channel (@weatherchannel) March 19, 2026

De acuerdo con los pronósticos, esta masa de aire caliente se desplazará rápidamente sobre distintas zonas, elevando las temperaturas por encima de los niveles habituales para esta época del año.

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Qué es una “bomba de calor extrema” y por qué preocupa

La llamada “bomba de calor extrema” no es un término técnico oficial, pero se utiliza para describir una masa de aire extremadamente caliente y persistente que eleva las temperaturas de forma abrupta y sostenida sobre una región.

With Monday behind us, the big weather story for the rest of the week is the absolutely insane heat dome moving into the Southwest.



A hot region, yes. But not this usually this early in the season.



NWS is forecasting record highs in Las Vegas, NV for the next 6-7 days.



Same in… pic.twitter.com/FJKB84xN0v — Mike Thomas (@MikeTFox5) March 17, 2026

Este tipo de fenómeno suele estar asociado a sistemas de alta presión que atrapan el aire caliente, impidiendo su dispersión y prolongando las condiciones extremas durante varios días.

Lo que la hace especialmente peligrosa la “bomba de calor extrema” es su duración, ya que puede mantenerse sin descensos significativos incluso durante la noche, lo que impide el enfriamiento natural del cuerpo y del entorno. Esto incrementa el estrés térmico y el riesgo de problemas de salud, especialmente en personas vulnerables como adultos mayores, niños y personas con enfermedades preexistentes.

Además, la presencia de viento seco contribuye a la pérdida rápida de humedad en el suelo y la vegetación, creando condiciones favorables para incendios forestales. Por este motivo, los expertos mantienen un monitoreo constante cuando este tipo de sistemas comienza a desarrollarse.

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Zonas afectadas y riesgos principales por la “bomba de calor extrema”

Las regiones más expuestas suelen ser el sur y centro de Estados Unidos, donde el calor ya es habitual, aunque el alcance del sistema podría extenderse a estados adicionales dependiendo de su evolución.

Entre los principales riesgos se encuentran los golpes de calor, la deshidratación y el agotamiento físico, especialmente en quienes trabajan al aire libre o no tienen acceso constante a espacios climatizados.

También se espera un aumento en el consumo eléctrico, lo que puede generar sobrecargas o interrupciones temporales del servicio en algunas zonas.

Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas más intensas y buscar espacios frescos o con aire acondicionado durante la “bomba de calor extrema”.

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