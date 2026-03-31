Llega el clima final de marzo: fuertes lluvias y riesgo de inundaciones en EUA

Un clima final de marzo está listo para impactar a millones de personas en el centro de Estados Unidos, marcando el inicio de una nueva temporada de tormentas.

Las previsiones meteorológicas señalan que lluvias intensas y granizo podrían afectar a la región de las Grandes Llanuras, el Medio Oeste y zonas del Atlántico Medio, generando posibles inundaciones repentinas en varias localidades.

Los expertos indican que, aunque no se esperan fenómenos extremos generalizados, la combinación de temperaturas cálidas y humedad acumulada podría provocar ráfagas de viento dañinas, granizo de gran tamaño y algunos tornados aislados durante los próximos días.

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¿Qué zonas de Estados Unidos estarán bajo amenaza por el clima final de marzo?

El Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA ha emitido alertas de nivel 2 en un corredor que abarca desde Kansas City, Missouri, hasta norte de Texas, incluyendo el Panhandle de Texas y el oeste de Oklahoma.

Dallas y algunas zonas del Atlántico Medio se encuentran bajo una amenaza de nivel 1, donde las tormentas podrían producir granizo grande, vientos fuertes y lluvias intensas.

El patrón de clima severo continuará desplazándose hacia el Medio Oeste y las Grandes Llanuras, afectando también a ciudades como Little Rock, Arkansas y San Luis, Missouri, donde se podrían acumular más de medio pie de lluvia a finales de semana.

Pronóstico de inundaciones y tiempo severo en Estados Unidos por clima final de marzo

Las temperaturas cálidas en la región provocarán que la humedad atmosférica alimente las tormentas, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente entre miércoles y jueves.

En el norte de Nueva York, desde Watertown hacia el sur hasta la frontera con Pensilvania, se han emitido alertas por inundaciones debido a las lluvias que podrían derretir nieve acumulada y elevar el nivel de los ríos.

De esta forma, más de 25 millones de personas en el centro de Estados Unidos podrían verse afectadas por tormentas intensas antes de que el frente cálido continúe su trayecto hacia la costa noreste y la región del Atlántico Medio durante el fin de semana.