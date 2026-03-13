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Ola de calor en el suroeste de EUA: Temperaturas superarán los 100°F

Se recomienda a la población mantenerse hidratada, limitar la exposición al sol durante la ola de calor y vigilar especialmente a niños, adultos mayores y mascotas

Ola de calor en EEUU: Los estados superarán los 100°F

Escrito por: Jackelin Diaz

Una ola de calor inusual para la temporada hará que varias ciudades del suroeste de Estados Unidos registren temperaturas superiores a los 100 °F (38 °C) en los próximos días.

De acuerdo con AccuWeather, El calor extremo se produce debido a un “domo de calor”, un patrón atmosférico que atrapa aire caliente cerca de la superficie, elevando las temperaturas diurnas y manteniendo noches muy cálidas.

Se recomienda a la población mantenerse hidratada, limitar la exposición al sol y vigilar especialmente a niños, adultos mayores y mascotas, quienes son más vulnerables al golpe de calor y la deshidratación.

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Estados más afectados por la ola de calor

Los estados que sentirán con mayor intensidad esta ola de calor serán:

  • Arizona: Ciudades como Phoenix y Tucson enfrentarán días consecutivos con temperaturas superiores a 105 °F.
  • Nevada: Las Vegas y áreas circundantes experimentarán calor extremo, especialmente durante el día.
  • Utah: Partes del sur del estado verán máximas inusuales para esta época del año.
  • California: Zonas del sur, incluyendo Palm Springs y el desierto de Mojave, sentirán el calor con fuerza.

Estas áreas deben prepararse para riesgo de incendios, cortes de energía y problemas de salud relacionados con el calor.

¿Qué esperar del calor en los próximos días al sureste de Estados Unidos?

ola calor mexico abril 2023 Conagua
Conagua advierte sobre la primer ola de calor en México|Getty Images

Las noches serán apenas más frescas, y el aire seco del desierto incrementará la sensación de calor. Meteorólogos alertan sobre la posibilidad de incendios forestales y golpes de calor, por lo que se recomienda no realizar actividades físicas intensas durante las horas pico y permanecer en lugares frescos.

Recomendaciones para protegerse del calor extremo

  • Mantenerse hidratado y evitar bebidas con alcohol o cafeína
  • Permanecer en interiores o en lugares sombreados durante las horas de mayor calor
  • Vigilar a niños, adultos mayores y mascotas
  • Revisar sistemas de aire acondicionado y ventilación en casa
  • Seguir las alertas meteorológicas y las indicaciones de protección civil locales

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