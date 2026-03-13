Ola de calor en el suroeste de EUA: Temperaturas superarán los 100°F
Se recomienda a la población mantenerse hidratada, limitar la exposición al sol durante la ola de calor y vigilar especialmente a niños, adultos mayores y mascotas
Una ola de calor inusual para la temporada hará que varias ciudades del suroeste de Estados Unidos registren temperaturas superiores a los 100 °F (38 °C) en los próximos días.
De acuerdo con AccuWeather, El calor extremo se produce debido a un “domo de calor”, un patrón atmosférico que atrapa aire caliente cerca de la superficie, elevando las temperaturas diurnas y manteniendo noches muy cálidas.
Se recomienda a la población mantenerse hidratada, limitar la exposición al sol y vigilar especialmente a niños, adultos mayores y mascotas, quienes son más vulnerables al golpe de calor y la deshidratación.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Estados más afectados por la ola de calor
Los estados que sentirán con mayor intensidad esta ola de calor serán:
- Arizona: Ciudades como Phoenix y Tucson enfrentarán días consecutivos con temperaturas superiores a 105 °F.
- Nevada: Las Vegas y áreas circundantes experimentarán calor extremo, especialmente durante el día.
- Utah: Partes del sur del estado verán máximas inusuales para esta época del año.
- California: Zonas del sur, incluyendo Palm Springs y el desierto de Mojave, sentirán el calor con fuerza.
Estas áreas deben prepararse para riesgo de incendios, cortes de energía y problemas de salud relacionados con el calor.
¿Qué esperar del calor en los próximos días al sureste de Estados Unidos?
Las noches serán apenas más frescas, y el aire seco del desierto incrementará la sensación de calor. Meteorólogos alertan sobre la posibilidad de incendios forestales y golpes de calor, por lo que se recomienda no realizar actividades físicas intensas durante las horas pico y permanecer en lugares frescos.
Recomendaciones para protegerse del calor extremo
- Mantenerse hidratado y evitar bebidas con alcohol o cafeína
- Permanecer en interiores o en lugares sombreados durante las horas de mayor calor
- Vigilar a niños, adultos mayores y mascotas
- Revisar sistemas de aire acondicionado y ventilación en casa
- Seguir las alertas meteorológicas y las indicaciones de protección civil locales
Lea también: Un poderoso El Niño podría provocar calor nunca antes visto en EUA: ¿Cuándo llegará?
adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.