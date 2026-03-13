Ola de calor en el suroeste de EUA: Temperaturas superarán los 100°F

Una ola de calor inusual para la temporada hará que varias ciudades del suroeste de Estados Unidos registren temperaturas superiores a los 100 °F (38 °C) en los próximos días.

De acuerdo con AccuWeather, El calor extremo se produce debido a un “domo de calor”, un patrón atmosférico que atrapa aire caliente cerca de la superficie, elevando las temperaturas diurnas y manteniendo noches muy cálidas.

Se recomienda a la población mantenerse hidratada, limitar la exposición al sol y vigilar especialmente a niños, adultos mayores y mascotas, quienes son más vulnerables al golpe de calor y la deshidratación.

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Estados más afectados por la ola de calor

Los estados que sentirán con mayor intensidad esta ola de calor serán:

Arizona : Ciudades como Phoenix y Tucson enfrentarán días consecutivos con temperaturas superiores a 105 °F.

: Ciudades como Phoenix y Tucson enfrentarán días consecutivos con temperaturas superiores a 105 °F. Nevada : Las Vegas y áreas circundantes experimentarán calor extremo, especialmente durante el día.

: Las Vegas y áreas circundantes experimentarán calor extremo, especialmente durante el día. Utah : Partes del sur del estado verán máximas inusuales para esta época del año.

: Partes del sur del estado verán máximas inusuales para esta época del año. California: Zonas del sur, incluyendo Palm Springs y el desierto de Mojave, sentirán el calor con fuerza.

Estas áreas deben prepararse para riesgo de incendios, cortes de energía y problemas de salud relacionados con el calor.

¿Qué esperar del calor en los próximos días al sureste de Estados Unidos?

Conagua advierte sobre la primer ola de calor en México|Getty Images

Las noches serán apenas más frescas, y el aire seco del desierto incrementará la sensación de calor. Meteorólogos alertan sobre la posibilidad de incendios forestales y golpes de calor, por lo que se recomienda no realizar actividades físicas intensas durante las horas pico y permanecer en lugares frescos.

Recomendaciones para protegerse del calor extremo

Mantenerse hidratado y evitar bebidas con alcohol o cafeína

Permanecer en interiores o en lugares sombreados durante las horas de mayor calor

Vigilar a niños, adultos mayores y mascotas

Revisar sistemas de aire acondicionado y ventilación en casa

Seguir las alertas meteorológicas y las indicaciones de protección civil locales

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