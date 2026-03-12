Un poderoso El Niño podría provocar calor nunca antes visto en EUA: ¿Cuándo llegará?

Los científicos están observando señales de que el fenómeno climático conocido como El Niño podría desarrollarse durante la segunda mitad de 2026 y extenderse hasta 2027, aumentando el riesgo de temperaturas inusualmente altas y calor en Estados Unidos.

Este patrón ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico tropical se calientan por encima del promedio, modificando patrones globales de viento, lluvia y temperaturas.

Las últimas mediciones climáticas y modelos de predicción muestran que, después de un periodo dominado por La Niña —que típicamente trae condiciones más frescas en ciertas zonas—, las temperaturas superficiales del Pacífico están cambiando hacia un estado más cálido, lo que podría indicar el desarrollo de El Niño a mediados o finales de este año.

Aunque aún existe incertidumbre sobre la fuerza exacta de este evento, varios climatólogos y modelos de pronóstico señalan que El Niño podría ser uno de los más intensos de los últimos años, elevando la probabilidad de olores de calor, sequías, cambios en precipitaciones y otros fenómenos extremos.

¿Cuándo podría llegar El Niño y cómo afectaría al clima?

Calor extremo en México arrebata la vida de una familia en Tabasco|Getty Images

Según datos climáticos recientes, El Niño podría formarse entre el verano y el otoño de 2026, cuando las condiciones del Pacífico cambien de La Niña o neutral a una fase de calentamiento más pronunciado.

Este cambio se reflejaría en temperaturas de la superficie del océano que superan los promedios históricos y podrían impulsar patrones de clima más cálidos a lo largo de Estados Unidos y en todo el planeta.

El Niño no afecta todas las regiones de la misma forma, pero en general puede provocar:

Olas de calor más intensas y frecuentes , especialmente en el oeste y el sur de Estados Unidos.

, especialmente en el oeste y el sur de Estados Unidos. Más humedad y lluvias en algunas zonas costeras , afectando temporadas de lluvia e inundaciones.

, afectando temporadas de lluvia e inundaciones. Cambio en patrones de huracanes y tormentas, que pueden ser más activos o más amplios dependiendo de condiciones locales.

Estos efectos se suman a la base de calentamiento global ya presente, lo que podría hacer que 2027 sea uno de los años más cálidos registrados si El Niño se consolida plenamente.

¿Por qué El Niño podría desencadenar calor sin precedentes en Estados Unidos?

Una ola de calor azota, principalmente a Texas, en pleno mes de Noviembre y dispara la alerta de riesgo de incendios forestales en múltiples estados|Envato

El Niño es parte de un ciclo climático global llamado Oscilación del Sur de El Niño (ENSO, por sus siglas en inglés), que influye en el clima mundial al alterar la temperatura de las aguas del Pacífico y, en consecuencia, los patrones atmosféricos. Cuando estas aguas se calientan, liberan más energía al aire, lo que eleva las temperaturas globales promedio e incrementa la probabilidad de olas de calor.

Expertos han señalado que si El Niño se desarrolla de manera más fuerte que el promedio, podría amplificar fenómenos extremos como incendios forestales, sequías prolongadas y períodos prolongados de calor intenso en partes de Estados Unidos. Esto se sumaría a la tendencia de calentamiento global observada en años recientes.