La primavera ya tiene fecha en EUA y este día comienza

El inicio de la primavera en Estados Unidos en 2026 ya tiene fecha y hora confirmadas. Según cálculos astronómicos, la estación comenzará el viernes 20 de marzo a las 10:46 am (hora del Este), momento en que comienza el equinoccio de primavera.

Este evento marca el final del invierno y el comienzo oficial de la primavera en el hemisferio norte. El equinoccio ocurre cuando el Sol cruza el ecuador terrestre, provocando que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración en la mayor parte del planeta.

A partir de ese momento, los días comienzan a hacerse progresivamente más largos en Estados Unidos y en el resto del hemisferio norte, mientras que las temperaturas suelen empezar a subir gradualmente con el paso de las semanas.

¿Qué es el equinoccio que marca el inicio de la primavera?

El equinoccio de primavera es un fenómeno astronómico que ocurre dos veces al año, en marzo y septiembre. Durante este evento, el eje de la Tierra no se inclina hacia el Sol ni en dirección opuesta, lo que produce una distribución casi igual de luz entre el día y la noche.

Este equilibrio natural ocurre cuando el Sol se posiciona directamente sobre el ecuador terrestre. Debido a esta alineación, ambos hemisferios reciben una cantidad muy similar de luz solar durante unas horas.

Aunque muchas personas asocian la llegada de la primavera con el clima más cálido, en realidad la estación comienza en el instante exacto en que ocurre este fenómeno astronómico, determinado por cálculos científicos cada año.

¿Cuánto dura la primavera en Estados Unidos?

La primavera astronómica se extiende desde el equinoccio de marzo hasta el solsticio de junio, cuando comienza oficialmente el verano en el hemisferio norte. En promedio, esta estación dura alrededor de tres meses o unos 92 días.

Durante este período, muchas regiones de Estados Unidos experimentan cambios graduales en el clima. Los días se alargan, aumenta la luz solar y la naturaleza comienza a mostrar señales claras de renovación, como la floración de plantas y el aumento de temperaturas.

Sin embargo, el inicio de la primavera no significa que el frío desaparezca por completo. En varias zonas del país todavía pueden registrarse frentes fríos tardíos o cambios bruscos de temperatura, especialmente durante las primeras semanas de la estación.