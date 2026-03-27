Explosión de tormentas: Granizo rompevidrios y tornados este fin de semana

El Centro de Predicción de Tormentas y FOX Weather informaron que un sistema de tormentas severas impactará amplias zonas del Medio Oeste y el Valle de Ohio durante el fin de semana. El fenómeno incluye riesgo de granizo de gran tamaño, ráfagas intensas y posibles tornados.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que más de 50 millones de personas podrían verse afectadas por condiciones climáticas peligrosas, con mayor intensidad en estados como Illinois, Indiana y Ohio.

El pronóstico indica que las tormentas se desarrollarán durante la tarde y noche, con potencial de convertirse en sistemas organizados capaces de causar daños materiales y afectar la movilidad en varias ciudades

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Granizo rompevidrio y vientos peligrosos elevan el riesgo

Los expertos señalaron que el principal peligro será el granizo de gran tamaño, que en algunos casos podría alcanzar dimensiones similares a pelotas de béisbol, lo que representa una amenaza para viviendas, vehículos y cultivos.

Además del granizo, se esperan vientos superiores a 75 millas por hora, capaces de derribar árboles y líneas eléctricas, lo que podría generar cortes de energía en múltiples regiones.

Además del granizo, se esperan vientos de hasta 70 mph, lluvias intensas y riesgo de inundaciones repentinas

Aunque el riesgo de tornados se mantiene como secundario, los meteorólogos no descartan su formación en áreas específicas donde las tormentas logren mayor rotación.

El sistema se origina por el choque entre aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México y una masa de aire frío, un patrón típico de primavera que favorece fenómenos severos.

Estados Unidos entra en fase activa de tormentas

El informe de FOX Weather señala que este evento marca el inicio de un periodo más activo de tormentas severas en el país, especialmente con la llegada de abril y el aumento de temperaturas.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada, evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas y contar con planes de emergencia ante posibles evacuaciones o cortes de energía.

El monitoreo continuará durante todo el fin de semana, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente y extender el riesgo a otras regiones cercanas.

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