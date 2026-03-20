Alerta en Los Ángeles por 6 playas que no son seguras para nadar

Al menos seis playas en Los Ángeles no son seguras para nadar , según una advertencia emitida por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, tras detectar niveles elevados de bacterias en el agua.

La alerta sanitaria llega en un momento en el que más personas visitan la costa, lo que aumenta el riesgo de exposición a microorganismos que pueden afectar la salud. Las autoridades advierten que el contacto con esta agua contaminada podría provocar enfermedades, especialmente en zonas cercanas a desagües o corrientes.

Ante esta situación, se recomienda evitar nadar, surfear o realizar cualquier actividad recreativa en el mar dentro de las áreas señaladas, al menos hasta que los niveles bacterianos vuelvan a parámetros seguros.

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¿Cuáles son las 6 playas que no son seguras para nadar en Los Ángeles?

El aviso sanitario identifica 6 puntos específicos donde se han detectado niveles de bacterias por encima de los estándares permitidos:

Muelle de Santa Mónica

Topanga Canyon Beach en Malibú

Malibu Lagoon en Surfrider Beach

Escondido State Beach (Escondido Creek)

Puerco Beach (desagüe Marie Canyon)

Will Rogers State Beach (Santa Monica Canyon)

Las autoridades recomiendan evitar el contacto con el agua en un radio aproximado de 100 yardas en estas zonas, ya que es donde se concentra el mayor nivel de contaminación.

¿Por qué estas playas de Los Ángeles presentan altos niveles de bacterias?

La presencia de bacterias en estas playas está relacionada con factores como la escorrentía urbana, descargas de aguas residuales y el arrastre de contaminantes hacia el océano.

De acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, estas condiciones pueden favorecer la presencia de microorganismos peligrosos, especialmente en zonas cercanas a drenajes o desembocaduras.

Además, las altas temperaturas contribuyen a la proliferación de bacterias, lo que agrava el problema en periodos de calor intenso.

El impacto más visible para residentes y turistas podría estar relacionado con tarifas de estacionamiento en las playas de Los Ángeles

¿Qué riesgos existen al nadar en playas con bacterias?

El contacto con agua contaminada puede provocar infecciones en la piel, enfermedades gastrointestinales, irritación en ojos y oídos, entre otros problemas de salud.

El riesgo es mayor en niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados, quienes pueden desarrollar complicaciones más severas.

¿Cómo se controla la calidad del agua en las playas de Los Ángeles?

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles realiza monitoreos constantes a través de su programa de aguas recreativas, que incluye la recolección semanal de muestras en distintas playas del condado.

Cuando se detectan niveles de bacterias que superan los límites estatales, se emiten alertas públicas mediante plataformas oficiales, líneas telefónicas y señalización en las playas.

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