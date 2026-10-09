Injuve lanza vacantes como tallerista; requisitos y cómo aplicar

El Instituto de la Juventud (Injuve) publicó la convocatoria para personas que estén interesadas en ser talleristas de la Aldea Juvenil, así que si estas buscando un nuevo trabajo, te decimos cuáles son los requisitos y cómo puedes postularte.

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Vacantes como tallerista en el Injuve

De acuerdo con la publicación, las vacantes disponibles son para diferentes zonas de la CDMX y son las siguientes:

Tallerista de idioma para la zona sur y norte

Tallerista de serigrafía en zona sur

Tallerista de tatuaje zona poniente

Tallerista de barismo zona poniente

Tallerista de huertos urbanos zona norte

Tallerista de danza aérea y yoga zona norte

Tallerista de disciplinas con pelota zona norte

Tallerista deportivo zona sur

Tallerista de salud física zona norte

Los talleristas son personal especializado encargado de desarrollar y ejecutar talleres formativos, educativos, artísticos, deportivos y recreativos.

Requisitos y cómo aplicar

Si tienes conocimientos en alguna de estas áreas y quieres aplicar debes cumplir con los siguientes requisitos:

Disponibilidad de movilidad y horario

Experiencia en trabajo con juventudes comprobable

No recibir algún apoyo de programas sociales federal o local

No trabajar en algún orden de gobierno federal, estatal o municipal

Para aplicar debes acudir con tu CV a las oficinas del Injuve ubicadas en Calzada México-Tacuba 374 en la colonia Popotla en la alcaldía Miguel Hidalgo del 9 al 12 de octubre (solo días hábiles) de las 09:00 a las 15:00 horas.

Injuve vacantes

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