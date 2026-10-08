El CCH Sur de la UNAM suspendió las clases presenciales este jueves 8 de octubre y hasta nuevo aviso, tras la vandalización del plantel en medio de las protestas estudiantiles por una denuncia de presunto acoso sexual contra un profesor.

Tras el cierre indefinido del plantel, manifestantes bloquearon ambos sentidos de avenida Insurgentes, a la altura de la Rectoría de Ciudad Universitaria, lo que afecta la circulación en la zona.

🚧🎓 Alumnos del CCH Sur bloquean avenida Insurgentes, a la altura de Rectoría de la UNAM (@UNAM_MX), para exigir una nueva respuesta a su pliego petitorio. La protesta afecta ambos sentidos de la Línea 1 del Metrobús (@MetrobusCDMX) y cientos de usuarios han tenido que bajar de… pic.twitter.com/XBMr2wtvWa — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 8, 2026

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