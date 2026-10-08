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/Ciudad/Nota

¡Toma precauciones! Estudiantes del CCH Sur bloquean ambos sentidos de Insurgentes

La protesta se registra a la altura de la Rectoría de Ciudad Universitaria y afecta la circulación en la zona.

1 minuto lectura
Escrito por: Berenice Aguilar

El CCH Sur de la UNAM suspendió las clases presenciales este jueves 8 de octubre y hasta nuevo aviso, tras la vandalización del plantel en medio de las protestas estudiantiles por una denuncia de presunto acoso sexual contra un profesor.

Tras el cierre indefinido del plantel, manifestantes bloquearon ambos sentidos de avenida Insurgentes, a la altura de la Rectoría de Ciudad Universitaria, lo que afecta la circulación en la zona.

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