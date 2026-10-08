Fuerte operativo en Salto del Agua y San Rafael: Fuerzas Federales catean locales con máquinas tragamonedas

Un intenso y fuerte operativo de seguridad mantiene la atención en los alrededores de Salto de Agua, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La movilización ha llamado la atención de comerciantes y personas que transitan por esta zona del Centro Histórico de la CDMX.

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¿Qué pasa en Salto del Agua? Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Guardia Nacional, fuerzas federales y autoridades locales participan en una diligencia dentro de un establecimiento ubicado sobre calle López, a un costado del mercado de Salto del Agua.

¿Operativo contra máquinas tragamonedas en CDMX?





El intenso despliegue de fuerzas federales estaría relacionado con un operativo contra máquinas tragamonedas instaladas al interior de establecimientos comerciales en diversas zonas de la Ciudad de México.

Hasta el monento del cierre de este nota, no se ha informado de manera oficial el numero de máquinas aseguradas, ni acerca de personas detenidas o posibles delitos relacionados con el inmueble que fue inspeccionado.

Cabe decir que la zona de Salto del Agua concentra una importante activiad comercial y se encuentra justo en las inmediaciones de la estación del Metro del mismo nombre, en la colonia Centro. Justo en la estación qie conecta a las lineas 1 y 8 del Metro CDMX.

Retiran máquinas tragamonedas durante operativo en colonia San Rafael





En otro punto de la CDMX, elementos de la Secretaría de Marina, de la Policía de Investigación y de la Guardia Nacional efectuaron un operativo al interior de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Ribera de San Cosme, en la colonia San Rafael.

Los elementos de las fuerzas federales efectuaron el retiro de máquinas tragamonedas, luego de que no se pudiera acreditar ni su posesión ni su uso legal.

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