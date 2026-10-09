El huracán Isaías es el primer ciclón que se forma en el Atlántico y ya representa una amenaza, pues tiene una categoría 3, es decir, que su fuerza ya es “monstruosa” y su poder es “destructivo”.

Al poco de formarse alcanzó una categoría mayor debido a las aguas cálidas y durante su paso por el océano todavía podría incrementarse de nivel.

¿En dónde tocará tierra el huracán Isaías?

El huracán Isaías actualmente se localiza a 600 km al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo y de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya provoca lluvias fuertes en la Península de Yucatán.

Se prevé que el huracán toque tierra entre la noche de este viernes y mañana del sábado, cerca de la frontera entre Florida y Alabama.

El #Huracán #Isaias, ahora de categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se localizó a 600 km al norte de Cabo Catoche, #QuintanaRoo. pic.twitter.com/NZcYJxtH0R — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 9, 2026

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Trayectoria en tiempo real del huracán Isaías

A través de la página de Windy, plataforma especializada en fenómenos meteorológicos, la trayectoria del huracán Isaías se puede monitorear.

En las imágenes se puede observar cómo sus bandas nubosas afectan a Yucatán y Estados Unidos.

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