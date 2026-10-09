Skip to main content
TV En Vivo
ÚLTIMA HORA
Fuerte sismo de 7.6 sacude Panamá hoy viernes 9 de octubre; se activó alerta de tsunami
/México/Nota

Huracán Isaías categoría 3: trayectoria en tiempo real y estados afectados con lluvias torrenciales

El huracán Isaías es ya un ciclón destructivo y muy pronto tocará tierra

2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

El huracán Isaías es el primer ciclón que se forma en el Atlántico y ya representa una amenaza, pues tiene una categoría 3, es decir, que su fuerza ya es “monstruosa” y su poder es “destructivo”.

Al poco de formarse alcanzó una categoría mayor debido a las aguas cálidas y durante su paso por el océano todavía podría incrementarse de nivel.

¿En dónde tocará tierra el huracán Isaías?

El huracán Isaías actualmente se localiza a 600 km al norte de Cabo Catoche, Quintana Roo y de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ya provoca lluvias fuertes en la Península de Yucatán.

Se prevé que el huracán toque tierra entre la noche de este viernes y mañana del sábado, cerca de la frontera entre Florida y Alabama.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Trayectoria en tiempo real del huracán Isaías

A través de la página de Windy, plataforma especializada en fenómenos meteorológicos, la trayectoria del huracán Isaías se puede monitorear.

En las imágenes se puede observar cómo sus bandas nubosas afectan a Yucatán y Estados Unidos.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a adn Noticias en Google News!

LO MÁS VISTO