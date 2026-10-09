Las lluvias tempranas de hoy viernes 9 de octubre en la mayor parte de la Ciudad de México (CDMX) ya provocaron afectaciones a los usuarios del Metro, sobre todo en las líneas que se ubican en el sur.
El servicio de transporte informó que se aplica marcha de seguridad en cinco líneas, es decir que la marcha es lenta por motivos de seguridad. Sin embargo, estos retrasos ya ocasionan aglomeraciones en algunas estaciones.
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¿Qué líneas del Metro CDMX reportan retrasos?
- Línea B: Buenavista a Ciudad Azteca
- Línea 2: Cuatro Caminos a Tasqueña
- Línea 3: Indios Verdes a Universidad
- Línea 4: Santa Anita a Martín Carrera
- Línea 5: Politécnico a Pantitlán
¿De cuánto son los retrasos en la Línea B del Metro CDMX?
Usuarios que se encuentran en la Línea B del Metro CDMX reportan retrasos de hasta 18 minutos en dirección a Ciudad Azteca y andenes llenos en:
- Buenavista
- Guerrero
- Morelos
- San Lázaro
- Oceanía
- Deportivo Oceanía
- Ecatepec
¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro CDMX?
Los retrasos en la Línea 3 alcanzan los 15 minutos, que ya provocaron saturaciones en estaciones como:
- Indios Verdes
- Deportivo 18 de Marzo
- Guerrero
- Hidalgo
- Balderas
- Zapata
- Centro Médico
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