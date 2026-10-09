Las lluvias tempranas de hoy viernes 9 de octubre en la mayor parte de la Ciudad de México (CDMX) ya provocaron afectaciones a los usuarios del Metro, sobre todo en las líneas que se ubican en el sur.

El servicio de transporte informó que se aplica marcha de seguridad en cinco líneas, es decir que la marcha es lenta por motivos de seguridad. Sin embargo, estos retrasos ya ocasionan aglomeraciones en algunas estaciones.

#AlMomento 🌧️ La lluvia de las últimas horas provocó encharcamientos en Paseo de la Reforma, a la altura del Eje 1 Norte.



Por manifestaciones, la Línea 7 del Metrobús opera de Indios Verdes a La Diana, además el Metro de la CDMX presenta marcha lenta en algunas estaciones… pic.twitter.com/iLLMaf95uP — adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 9, 2026

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¿Qué líneas del Metro CDMX reportan retrasos?

Línea B: Buenavista a Ciudad Azteca

Línea 2: Cuatro Caminos a Tasqueña

Línea 3: Indios Verdes a Universidad

Línea 4: Santa Anita a Martín Carrera

Línea 5: Politécnico a Pantitlán

¿De cuánto son los retrasos en la Línea B del Metro CDMX?

Usuarios que se encuentran en la Línea B del Metro CDMX reportan retrasos de hasta 18 minutos en dirección a Ciudad Azteca y andenes llenos en:

Buenavista

Guerrero

Morelos

San Lázaro

Oceanía

Deportivo Oceanía

Ecatepec

¿Qué pasa en la Línea 3 del Metro CDMX?

Los retrasos en la Línea 3 alcanzan los 15 minutos, que ya provocaron saturaciones en estaciones como:

Indios Verdes

Deportivo 18 de Marzo

Guerrero

Hidalgo

Balderas

Zapata

Centro Médico

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