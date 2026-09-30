Ubicación y temática de las nuevas UTOPIAS que habrá en 4 alcaldías de CDMX

En CDMX hay UTOPÍAS en casi todas las alcaldías con espacios recreativos como pista de hielo, albercas, áreas de juegos y espacios donde puedes realizar actividades deportivas y culturales y se inaugurarán más sedes.

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Nuevas UTOPÍAS en 4 alcaldías de CDMX

De acuerdo con las autoridades capitalinas, antes de que termine el 2026 se inaugurarán UTOPIAS en la alcaldía Gustavo A. Madero con temática recreativa, tecnológica y educativa, Tláhuac de fiestas y carnavales, Álvaro Obregón de vocación ambiental y Milpa Alta de fiestas y ferias tradiconales.

La que se inaugurará primero será la de Milpa Alta y la de Gustavo A. Madero será una de las más grandes de CDMX. En todas habrá albercas, canchas de futbol, basquetbol, beisbol y talleres de música, danza, pintura. Se ofrecerán servicios como lavandería, sala de infancias, consultorios médicos, mastógrafos y áreas de rehabilitación física.

Ubicación de las nuevas UTOPÍAS en CDMX

La de Gustavo A. Madero se ubicará en el Deportivo Hermanos Galeana en venida José Loreto Fabela S/N entre avenida Francisco Morazán y avenida 416, colonia San Juan de Aragón VII Sección.

Contará con un espacio conocido como “Aventura Galáctica” con superficies de universos a escala, simulación de órbitas de planetas y juegos de balance, pista de hielo y campo de golf.

La de Tláhuac estará en el Deportivo El Triángulo, sobre la Avenida Tláhuac, entre las calles Antonio Béjar, Vicente Castañeda y José Bernal. Habrá escuela de cartonería y exposiciones sobre carnavales.

En Álvaro Obregón, la UTOPÍA se ubicará en el Deportivo Parque Japón, sobre la avenida Rómulo O’ Farril, entre Calzada de Las Águilas y avenida Alfonso Caso Andrade, colonia Ampliación. Tendrá servicio médico, ginecológico, laboratorio clínico, hidroterapia, alberca semiolímpica, gimnasio, ring de box.

La de Milpa Alta se ubicará en Av. Sur Del Comercio y Cerrada Hidalgo y tendrá juegos tradicionales.

En Gustavo A. Madero comenzaron las obras de la Utopía en el Deportivo Hermanos Galeana, un nuevo espacio que transformará el entorno urbano al garantizar el acceso a derechos como el deporte, la cultura, la recreación y el bienestar comunitario.#CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/CYvWQ5ckWW — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) June 14, 2025

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