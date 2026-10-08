Rescatan a perros y gatos que vivían hacinados en Iztapalapa; serán reubicados

Luego de que se realizaran varias denuncias, personal de la alcaldía Iztapalapa y de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) ingresó al domicilio Sur 103 número 228, colonia Mexicaltzingo, en Iztapalapa para rescatar a los perros y gatos que estaban hacinados.

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¿Qué pasará con los perros y gatos rescatados?

De acuerdo con las autoridades, se realizaron visitas de seguimiento y valoraciones veterinarias y se le ofreció al dueño alternativas de esterilización y traslado de algunos de estos animales.

La mayoría de los perros y gatos rescatados serán trasladados a otra vivienda en Mixquic y si el tutor esta de acuerdo se darán en adopción algunos de los animales.

Rescate de animales

Multa por maltrato animal en CDMX

La Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la CDMX establece que el hacinamiento y la falta de higiene es una situación que afecta el bienestar animal.

Mientras que el Código Penal de la capital establece que el maltrato animal es un delito que se castiga con entre uno y tres años de prisión y multas de entre 300 a 500 Unidad de Medida y Actualización (UMa). Además la pena puede aumentar hasta dos terceras partes si se pone en riesgo la vida del animal o se le causa un daño permanente. Si el maltrato causa la muerte de un animal la sanción va de dos a seis años de prisión y de 600 a mil 200 UMa.

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