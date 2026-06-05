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Cocina como chef en el curso de gastronomía y panadería gratis en PILARES

Si quieres aprender a cocinar, en PILARES hay clases gratuitas de gastronomía y panadería para que la próxima vez que tengas visitas los sorprendas con un postre o un delicioso platillo.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Cocinar es todo un arte y si quieres aprender a preparar diferentes platillos o postres, esta es tu oportunidad ya que en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) hay clases gratis de cocina.

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Clases de gastronomía y panadería en PILARES

En México algunos de los platillos más destacados son el pozole, pambazos, tlacoyos, mole y otros antojitos, así que si quieres aprender a hacer estos y otras opciones de comida o panes y postres, en PILARES puedes aprender de forma gratuita.

Incluso, la preparación de alimentos puede ser una alternativa para comenzar un negocio y comercializarlos.

¿En qué PILARES hay clases de gastronomía?

Los PILARES de CDMX que tienen disponibles las clases de gastronomía y panadería son:

  • Martín Carrera
  • Raúl Álvarez Garín
  • Ampliación Providencia
  • Villa de Aragón
  • 20 de Noviembre
  • Parque Velódromo
  • Eduardo del Río
  • José Saramago
  • San Andrés Tetepilco
  • Parque Patolli
  • Reforma Política
  • La Comuna Iztapalapa
  • Eduardo Galeano
  • Santa María Tomatlán
  • José Revueltas
  • Ferrocarril
  • La Magdalena Atlitic
  • Bosques Metropolitana
  • San Miguel
  • San Lorenzo Atemoaya
  • Santa Catarina
  • San Pablo Oztotepec
  • San Lorenzo Tlacoyucan

¿Cómo me inscribo a las clases de PILARES?

Para inscribirte a las clases y talleres de PILARES solo debes hacer un pre-registro en línea y acudir al plantel más cercano con tus documentos como CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio.

  • Ingresa al portal oficial en el siguiente enlace
  • Da clic en el botón “Regístrate aquí” y acepta el aviso de privacidad
  • Llena el formulario con tus datos personales, información de contacto y selecciona el PILARES de tu preferencia
  • Descarga e imprime tu credencial electrónica con código QR

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