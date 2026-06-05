Cocinar es todo un arte y si quieres aprender a preparar diferentes platillos o postres, esta es tu oportunidad ya que en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) hay clases gratis de cocina.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Clases de gastronomía y panadería en PILARES

En México algunos de los platillos más destacados son el pozole, pambazos, tlacoyos, mole y otros antojitos, así que si quieres aprender a hacer estos y otras opciones de comida o panes y postres, en PILARES puedes aprender de forma gratuita.

Incluso, la preparación de alimentos puede ser una alternativa para comenzar un negocio y comercializarlos.

¿En qué PILARES hay clases de gastronomía?

Los PILARES de CDMX que tienen disponibles las clases de gastronomía y panadería son:

Martín Carrera

Raúl Álvarez Garín

Ampliación Providencia

Villa de Aragón

20 de Noviembre

Parque Velódromo

Eduardo del Río

José Saramago

San Andrés Tetepilco

Parque Patolli

Reforma Política

La Comuna Iztapalapa

Eduardo Galeano

Santa María Tomatlán

José Revueltas

Ferrocarril

La Magdalena Atlitic

Bosques Metropolitana

San Miguel

San Lorenzo Atemoaya

Santa Catarina

San Pablo Oztotepec

San Lorenzo Tlacoyucan

¿Cómo me inscribo a las clases de PILARES?

Para inscribirte a las clases y talleres de PILARES solo debes hacer un pre-registro en línea y acudir al plantel más cercano con tus documentos como CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio.

Ingresa al portal oficial en el siguiente enlace

Da clic en el botón “Regístrate aquí” y acepta el aviso de privacidad

Llena el formulario con tus datos personales, información de contacto y selecciona el PILARES de tu preferencia

Descarga e imprime tu credencial electrónica con código QR

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.