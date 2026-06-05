Cocinar es todo un arte y si quieres aprender a preparar diferentes platillos o postres, esta es tu oportunidad ya que en los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) hay clases gratis de cocina.
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Clases de gastronomía y panadería en PILARES
En México algunos de los platillos más destacados son el pozole, pambazos, tlacoyos, mole y otros antojitos, así que si quieres aprender a hacer estos y otras opciones de comida o panes y postres, en PILARES puedes aprender de forma gratuita.
Incluso, la preparación de alimentos puede ser una alternativa para comenzar un negocio y comercializarlos.
¿En qué PILARES hay clases de gastronomía?
Los PILARES de CDMX que tienen disponibles las clases de gastronomía y panadería son:
- Martín Carrera
- Raúl Álvarez Garín
- Ampliación Providencia
- Villa de Aragón
- 20 de Noviembre
- Parque Velódromo
- Eduardo del Río
- José Saramago
- San Andrés Tetepilco
- Parque Patolli
- Reforma Política
- La Comuna Iztapalapa
- Eduardo Galeano
- Santa María Tomatlán
- José Revueltas
- Ferrocarril
- La Magdalena Atlitic
- Bosques Metropolitana
- San Miguel
- San Lorenzo Atemoaya
- Santa Catarina
- San Pablo Oztotepec
- San Lorenzo Tlacoyucan
¿Cómo me inscribo a las clases de PILARES?
Para inscribirte a las clases y talleres de PILARES solo debes hacer un pre-registro en línea y acudir al plantel más cercano con tus documentos como CURP, identificación oficial y comprobante de domicilio.
- Ingresa al portal oficial en el siguiente enlace
- Da clic en el botón “Regístrate aquí” y acepta el aviso de privacidad
- Llena el formulario con tus datos personales, información de contacto y selecciona el PILARES de tu preferencia
- Descarga e imprime tu credencial electrónica con código QR
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