Si te moverás a la escuela o trabajo, deberás tomar en cuenta el calendario por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) que aplica en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México.

El Hoy No Circula de este viernes 9 de octubre aplica para los autos con engomado azul, holograma 1 y 2 y terminación de placa 9 y 0. Por lo que, si tu vehículo tiene estos elementos, no podrás sacarlo.

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Vehículos que sí pueden circular este viernes 9 de octubre

Las restricciones del Hoy No Circula aplican con horario de 5:00 am a 10:00 pm, lapso en el que no podrás sacar tu vehículo.

Aunque existen algunas excepciones para el programa Hoy No Circula:

Holograma 0

Holograma 00

Autos eléctricos

Vehículos híbridos

Transporte público

Carros de servicios de emergencia

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Es importante señalar que el Hoy No Circula aplica en las 16 alcaldías de la CDMX, pero también, en estos 18 municipios conurbados del Edomex:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

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