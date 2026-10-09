Marcha y bloqueos en CDMX hoy provocan tráfico pesado y calles colapsadas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer qué calles tendrán cierres viales en la CDMX debido a que se llevarán a cabo bloqueos y manifestaciones, así que si no quieres quedarte varado te recomendamos tomar previsiones.

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Marcha en la alcaldía Cuauhtémoc

A las 15:00 horas alrededor de 250 personas realizarán una marcha en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en Digna Ochoa y Plácido No. 56, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc con rumbo a la Sede de la Alcaldía Cuauhtémoc en Aldama y Mina, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc.

¿En dónde habrá bloqueos en CDMX hoy?

Según la información proporcionada por las autoridades, se tienen previstas movilizaciones sociales en:

09:00 horas en el Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla en Calz. Ermita Iztapalapa y Morelos , colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa.

, colonia Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa. 10:00 horas en Secretaría de Gobierno en Av. Plaza de la Constitución No. 1 , colonia Centro Histórico y en el Monumento a la Revolución Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Centro Histórico y en el Monumento a la Revolución Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. 11:00 horas en ServiSNTE en Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2085 , colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero. 12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc y en la Escuela Nacional Preparatoria No. 1 “Gabino Barreda” en Av. de la Noria y Prolongación Ignacio Aldama, colonia Potrero de San Bernardino, alcaldía Xochimilco.

, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc y en la Escuela Nacional Preparatoria No. 1 “Gabino Barreda” en Av. de la Noria y Prolongación Ignacio Aldama, colonia Potrero de San Bernardino, alcaldía Xochimilco. 13:00 horas en Suprema Corte de Justicia de la Nación en José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. 13:30 horas en Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios No. 39 en Acueducto No. 5511 , colonia Ampliación Tepepan, alcaldía Xochimilco.

, colonia Ampliación Tepepan, alcaldía Xochimilco. 14:00 horas en Estación “Universidad” de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Av. Antonio Madrigal s/n., Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

17:00 horas en Hemiciclo a Juárez en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

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