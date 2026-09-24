Talleres de escritura gratis en PILARES de CDMX; fechas y sedes

Si eres de los que disfruta de leer y escribir, en las UTOPIAS de CDMX habrá talleres gratis para escritura creativa con perspectiva de género.

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Talleres de escritura gratis en UTOPÍAS de CDMX

Durante los talleres se contemplan dos tipos de actividades: encuentros con autoras y autores de distintas generaciones y trayectorias y abrirán conversaciones con el público y ofrecerán talleres de escritura creativa.

Con esto se busca acercar a las personas a la lectura y escritura abordando temas como las maternidades, mandatos de género, diversidad sexual, memoria y cuidado de los cuerpos.

Fechas y sedes de los talleres

Esta es la programación que se tiene contemplada:

UTOPÍA Avión Quetzalcóatl el 19 de septiembre a las 11:00 horas con Didí Gutiérrez

UTOPÍA Ixtapalcalli el viernes 25 de septiembre con Eduardo Vázquez

UTOPÍA Avión Quetzalcóatl el domingo 27 de septiembre con Óscar de la Borbolla

UTOPÍA Elena Poniatowska el domingo 4 de octubre con Socorro Venegas

UTOPÍA Meyehualco el viernes 9 de octubre por Eduardo Antonio Parra

Los talleres se realizarán:

“Quiero escribir narrativa, ¿por dónde empiezo?”, con Elisa de Gortari en la UTOPÍA Elena Poniatowska el sábado 26 de septiembre a las 11:00 horas y el 3, 10 y 24 de octubre.

Escritura y paternidad: El regreso del padre ausente”, con Rodrigo Ramírez del Ángel en la UTOPÍA La Heroica el 10, 17 y 24 de octubre.

“Nutrir el cuerpo, nutrir la palabra”, con Thania Zepol en la UTOPÍA Papalótl el 10, 17 y 24 de octubre.

“Cuerpos que narran, cuerpos que disienten”, con Aniela Rodríguez en la UTOPÍA La Cascada Xicoténcatl el 7, 14, 21 y 28 de noviembre.

Dió inicio el programa "Leer en Utopía" con la participación de Ave Barrera, escritora y editora mexicana, autora de "Puertas demasiado pequeñas" y "Restauración" en la Utopía Elena Poniatowska Amor. ✍🏻



La propuesta contempla un ciclo de encuentros con autoras y autores, así… pic.twitter.com/wugSuIJoIp — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) September 18, 2026

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