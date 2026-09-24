Talleres de escritura gratis en PILARES de CDMX; fechas y sedes

Si eres de los que disfruta de leer y escribir, en las UTOPIAS de CDMX habrá talleres gratis para escritura creativa con perspectiva de género.
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Talleres de escritura gratis en UTOPÍAS de CDMX
Durante los talleres se contemplan dos tipos de actividades: encuentros con autoras y autores de distintas generaciones y trayectorias y abrirán conversaciones con el público y ofrecerán talleres de escritura creativa.
Con esto se busca acercar a las personas a la lectura y escritura abordando temas como las maternidades, mandatos de género, diversidad sexual, memoria y cuidado de los cuerpos.
Fechas y sedes de los talleres
Esta es la programación que se tiene contemplada:
- UTOPÍA Avión Quetzalcóatl el 19 de septiembre a las 11:00 horas con Didí Gutiérrez
- UTOPÍA Ixtapalcalli el viernes 25 de septiembre con Eduardo Vázquez
- UTOPÍA Avión Quetzalcóatl el domingo 27 de septiembre con Óscar de la Borbolla
- UTOPÍA Elena Poniatowska el domingo 4 de octubre con Socorro Venegas
- UTOPÍA Meyehualco el viernes 9 de octubre por Eduardo Antonio Parra
Los talleres se realizarán:
- “Quiero escribir narrativa, ¿por dónde empiezo?”, con Elisa de Gortari en la UTOPÍA Elena Poniatowska el sábado 26 de septiembre a las 11:00 horas y el 3, 10 y 24 de octubre.
- Escritura y paternidad: El regreso del padre ausente”, con Rodrigo Ramírez del Ángel en la UTOPÍA La Heroica el 10, 17 y 24 de octubre.
- “Nutrir el cuerpo, nutrir la palabra”, con Thania Zepol en la UTOPÍA Papalótl el 10, 17 y 24 de octubre.
- “Cuerpos que narran, cuerpos que disienten”, con Aniela Rodríguez en la UTOPÍA La Cascada Xicoténcatl el 7, 14, 21 y 28 de noviembre.
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