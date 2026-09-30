Partículas contaminantes PM2.5 y ozono dañan la calidad del aire en CDMX hoy; ¿activarán contingencia?

En las grandes ciudades como la CDMX es muy común que los índices de contaminación se eleven y por ello, se realiza un monitoreo para detectar cuando las partículas contaminantes aumentan, conoce cómo está la calidad del aire hoy.

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¿Cómo está la calidad del aire en CDMX?

Según la información del Sistema de Monitoreo Atmosférico, la calidad del aire hoy es buena y el nivel de riesgo bajo, pero se detectaron partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5 que en niveles altos pueden provocar severos daños a la salud.

El ozono puede provocar tos, dolor de garganta y reducción de la función pulmonar, el dióxido de nitrógeno aumenta los síntomas de bronquitis. El dióxido de azufre produce irritación ocular, tos y secreción mucosa. El monóxido de carbono causa dolor de cabeza y mareos.

Mientras que las partículas contaminantes PM10 provocan malestar en los ojos, tos y alergias o rinitis. Las PM2.5 pueden ingresar a los pulmones y al torrentes sanguíneo y ocasionar infartos y embolias cerebrales.

¿Se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La Fase 1 de Contingencia Ambiental se activa cuando las partículas contaminantes superan los 150 puntos y la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) implementa el Doble Hoy No Circula y se endurecen las restricciones vehiculares.

Además, se pide a la población evitar realizar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas que es cuando hay mayor concentración de partículas contaminantes.

Por ahora no se tiene previsto que esto ocurra, así que los únicos autos que deben descansar hoy son los holograma 1 y 2, engomado rojo y terminación de placa 3 y 4.

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