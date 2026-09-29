Corte de agua de 200 horas en Azcapotzalco: Fechas y vecinos que se quedan sin suministro en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) confirmó que se activó un corte de agua masivo en varias colonias de la alcaldía Azcapotzalco. El corte tendrá una duración de nueve días; es decir, hasta 216 horas.

El organismo señala que, en caso de ser necesario, los vecinos afectados podrán solicitar pipas de agua a través de la Línea H2O en el *426.

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¿Cuándo termina el corte de agua en Azcapotzalco?

A través de un comunicado compartido en su redes sociales, la Segiagua informó que las cuartillas de técnicos estarán realizando labores de reparación en el equipo de bombeos del pozo La Providencia, debido a una falla eléctrica.

El organismo especificó que el corte de agua comenzó este lunes 28 de septiembre, en punto de las 10:00 horas y el servicio de agua potable se restablecerá el próximo martes 6 de octubre, alrededor de las 17:00 horas o al finalizar las labores correspondientes.

🚧 La Secretaría de Gestión Integral del Agua informa a los vecinos de @AzcapotzalcoMx:



👷‍♀️ El personal técnico de la SEGIAGUA realiza trabajos de reparación por falla eléctrica en el equipo de bombeo del pozo La Providencia.



🛠️ Se prevén afectaciones en el suministro de agua… pic.twitter.com/KAYDyhGJs2 — Secretaría de Gestión Integral del Agua (@SEGIAGUA) September 29, 2026

Lista de colonias afectadas por corte de agua en Azcapotzalco

Los vecinos que resultarán afectados por este corte de agua programado son los que tienen sus viviendas o negocios en las siguientes colonias de la alcaldía Azcapotzalco:

Ex-Hacienda El Rosario

La Providencia

Providencia

San Juan Tlihuaca - Pueblo

Recomendaciones en caso de corte de agua en la CDMX

Durante un corte de agua programado es indispensable que los vecinos procuren almacenar agua en tambos, cubetas o tinacos. Además, es indispensable que hagan un uso racional del líquido, sobre todo, en el caso del corte de agua de la alcaldía Azcapotzalco que durará más de 200 horas.

Recuerda que es indispensable reusar el agua y evitar realizar actividades en las que se utilicen grandes cantidades de agua como lavar ropa, bañarse, lavar autos.

Si vives en estas colonias de la alcaldía Azcapotzalco, en al CDMX, recuerda que puedes solicitar pipas de agua totalmente gratis.

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