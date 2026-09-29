A pesar del inicio de la temporada de frentes fríos en México, la capital no se salvará de lluvias en estos últimos días de septiembre y el inicio de octubre.

Según informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) se espera un temporal de lluvias en la CDMX durante los próximos días.

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Protección Civil alerta por lluvias en CDMX

El aviso especial emitido por Protección Civil que habrá lluvias fuertes a muy fuertes en la CDMX, acompañado de un descenso gradual en las temperaturas.

Este periodo de lluvias en la capital del país podría venir acompañado con actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento cercanas a los 50 km/h.

Protección Civil informó que las lluvias se prolongarán del miércoles 30 de septiembre hasta el lunes 5 de octubre, por lo que será casi una semana bajo estas condiciones en la capital del país.

⚠️ #AvisoEspecial por temporal de #lluvias en la Ciudad de México, del miércoles 30 de septiembre al lunes 5 de octubre de 2026.



En este periodo se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad #eléctrica, caída de #granizo y rachas de #viento cercanas a 50… pic.twitter.com/rBNmHKCs5D — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 29, 2026

Recomendaciones ante periodo de lluvias en CDMX

Además, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil lanzó algunas recomendaciones ante las lluvias que se esperan:

Retirar basura de coladeras

Evitar refugiarse bajo árboles o estructuras

Usar impermeable o paraguas

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Manejar con precaución ante el pavimento mojado

CDMX se une a la lista de estados que tendrán lluvias en los siguientes días como Guerrero y Oaxaca por Rachel; y Baja California Sur y Sonora por Polo.

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