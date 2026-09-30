¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX hoy?: retrasos en las líneas 3, 7, 12 y A

¿Tu auto se queda en casa por el Hoy No Circula? Entonces sal con tiempo y ten mucha paciencia porque el transporte público de la Ciudad de México (CDMX) ya presenta retrasos desde las primeras horas de este miércoles 30 de septiembre.
En adn Noticias te contamos cómo avanzan tanto el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro como el Metrobús durante este día.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy 30 de septiembre
Así avanza el Metro CDMX este 30 de septiembre
- 07:45 horas: líneas 3, 7 y 12 con retrasos
- 07:40 horas: Metro CDMX informa que las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, y B presentan circulación constante
- 07:13 horas: Metro CDMX descarta problemas en la línea 7 aunque aumentan reportes de retrasos
- 07:05 horas: Metro CDMX confirma alta afluencia en las líneas 3 y 7
- 07:04 horas: Metro CDMX descarta averías o problemas en la línea A pese a reportes de retrasos
- 07:03 horas: Metro CDMX informa que las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, A y B tienen afluencia controlada y agiliza la circulación de trenes
- 06:43 horas: usuarios reportan retrasos y estaciones llenas en la línea 7 del Metro CDMX; autoridades descartan incidencias
- 06:15 horas: Metro CDMX agiliza la circulación de los trenes de la línea B; usuarios reportan más de 10 minutos de tiempo de espera
- 06:00 horas: Metro CDMX registra afluencia moderada en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y B
- 05:24 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 3; Metro CDMX agiliza la circulación de los trenes
- 05:23 horas: Metro CDMX descarta afectaciones en la línea 12
- 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX
¿Cómo va el Metrobús CDMX este miércoles?
- 07:11 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 3 del Metrobús CDMX
- 05:18 horas: sin servicio en la estación Potrero, dirección El Caminero, de la línea 1 del Metrobús CDMX
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
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