Si vives en el Estado de México y todos los días haces malabares para llegar a la CDMX, tenemos una noticia que podría hacer tus traslados un poquito más llevaderos.

El Mexibús prepara nuevas rutas para ampliar la conexión entre distintos municipios mexiquenses y la capital.

Y seamos honestos: quienes hacen este recorrido todos los días conocen la historia de memoria: transbordo por aquí, tráfico por allá, estaciones llenas, calor y varias horas del día que se van en el camino.

Por eso, antes de emocionarnos de más, hay que saber lo importante: ¿por dónde pasarán las nuevas líneas del Mexibús, qué municipios tendrán conexión y cuándo comenzarán a funcionar? Aquí en adn noticias te contamos lo que se sabe.

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¿Qué municipios tendrán nuevas rutas del Mexibús?

La expansión del Mexibús en el Estado de México busca llevar este sistema a más zonas y facilitar los traslados entre distintos puntos del Edomex y la CDMX.

La Línea 5 conectará Lechería con el CETRAM El Rosario, en la capital; el proyecto contempla un recorrido de aproximadamente 29 kilómetros y 29 estaciones, así que podría convertirse en una nueva alternativa para quienes hacen este trayecto con frecuencia.

Por su parte, la Línea 6 llevará el Mexibús al Valle de Toluca, con un recorrido entre Zinacantepec y Lerma y conexión con municipios como Toluca, Metepec y San Mateo Atenco.

Además, está contemplada su conexión con el Tren Interurbano México-Toluca, lo que podría facilitar todavía más los traslados por esta zona.

Mientras tanto, la Línea 7 tendrá un recorrido dentro de Nezahualcóyotl, entre Vicente Villada y el Panteón Los Rosales, con la intención de reforzar la movilidad en esta zona del oriente mexiquense.

¿También habrá un Mexibús de San Lázaro a La Paz?

Sí, y esta ruta puede llamar especialmente la atención de quienes todos los días van y vienen entre el oriente del Edomex y la CDMX.

Además de las Líneas 5, 6 y 7, el Gobierno Mexiquense contempla una conexión del Mexibús entre San Lázaro y La Paz.

Pero tranquilos, porque todavía no es momento de tirar los transbordos por la ventana, esta ruta está proyectada para 2027, por lo que primero tendrán que avanzar los estudios, el proyecto y las obras necesarias para ponerla en funcionamiento.

De concretarse, representaría una alternativa más para quienes actualmente tienen que enfrentarse todos los días al tráfico y a los largos recorridos entre la capital y los municipios del oriente mexiquense.

¿Cuándo comenzarán a funcionar las nuevas líneas del Mexibús?

Aquí viene el pequeño balde de agua fría: aunque ya conocemos los recorridos previstos, todavía no hay una fecha de operación para todas las nuevas líneas.

La Línea 5 ya se encuentra en construcción, mientras que las Líneas 6 y 7 forman parte de los proyectos de ampliación que todavía deben avanzar en sus respectivas etapas.

Así que sí, las nuevas rutas vienen en camino, pero todavía habrá que esperar a que las autoridades anuncien las fechas oficiales de apertura de cada servicio.

Mientras tanto, las cuatro líneas del Mexibús que ya operan continúan siendo una opción para quienes utilizan el Mexibús en sus traslados cotidianos, porque sabemos que cruzar del Edomex a CDMX, o al revés, puede sentirse como una pequeña expedición: tráfico, transbordos, calor y horas de camino incluidos.

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