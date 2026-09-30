Marcha y bloqueos provocarán colapso de vialidades en CDMX hoy

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió la Agenda de Movilizaciones en la que se indica qué calles y avenidas registrarán cierres por bloqueos y manifestaciones.

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Marcha en alcaldía Cuauhtémoc

De acuerdo con las autoridades, el colectivo “Hasta encontrarles” Ciudad de México llevará a cabo una marcha a las 10:00 horas de la Glorieta del Ahuehuete en Av. Paseo de la Reforma y Niza, colonia Juárez alcaldía Cuauhtémoc con rumbo al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas en Av. Niños Héroes No. 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

¿En dónde habrá bloqueos hoy en CDMX?

Se registrarán cortes a la circulación en:

07:00 horas en Hotel Marquis Reforma en Av. Paseo de la Reforma No. 465 , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. 08:30 horas en Zócalo Capitalino (Asta Bandera) en Plaza de la Constitución , colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc. 10:00 horas en Parque Hundido (Reloj Floral) en Av. Insurgentes Sur y Av. Porfirio Díaz , colonia Extremadura Insurgentes, alcaldía Benito Juárez; en la Secretaría de Gobierno en Av. Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en el Senado de la República en Av. Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Extremadura Insurgentes, alcaldía Benito Juárez; en la Secretaría de Gobierno en Av. Plaza de la Constitución No. 1, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en el Senado de la República en Av. Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc. 12:00 horas en Monumento a la Madre en A v. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. 13:00 horas en Oficinas Centrales del Instituto de Educación Media Superior en Dr. Lavista No. 181, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

16:00 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas) en Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

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