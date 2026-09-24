Elton John en CDMX: ¿Cómo llegar al Estadio Azteca en transporte público para sus conciertos?

Elton John, el legendario músico británico, está a punto de pisar uno de los escenarios más importantes de la CDMX. Desde el pasado mes de julio, el intérprete de éxitos como Candle in the Wind emocionó a miles de fans cuando anunció que la capital mexicana sería una de las paradas consideradas en su gira de despedida.

Si ya tienes boletos para este concierto épico, te contamos cómo puedes llegar al Estadio Azteca en transporte público. La cita se acerca y es mejor que tengas planeada tu ruta y llegues a tiempo.

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¿Cómo llegar al Estadio Azteca en Metro?

Llegar al Estadio Azteca en el Metro de la CDMX es sencillo, únicamente, sigue estos pasos:

Usa la Línea 2 del Metro y baja en la terminal Tasqueña

y baja en la terminal Sigue las señales hacia el Tren Ligero

Aborda y baja en la estación Estadio Azteca

Sal por el puente peatonal que te lleva directamente al estadio

¿Cómo llegar al Estadio Azteca en Metrobús?

Toma la Línea 1 del Metrobús dirección El Caminero

dirección Baja en al estación Perisur

Toma un taxi que te lleve hasta el Estadio Azteca

¿Cómo llegar al Estadio Azteca en camión?

Toma la Línea 1 del Metrobús dirección El Caminero

dirección Baja en al estación Perisur

Toma cualquier camión o microbús de ruta local que circule por Periférico hacia Calzada de Tlalpan o el Estadio Azteca.

Recuerda ir con suficiente tiempo, ya que muchas personas usan el transporte público para llegar a este tipo de recintos. No te pierdas ni un segundo del concierto de despedida de Elton John en la CDMX.

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