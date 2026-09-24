Manifestantes bloquean lateral de Anillo Periférico, CDMX, a la altura de la CNDH; rutas alternas

Manifestantes provenientes de Ayotzinapa bloquean carriles laterales de Anillo Periférico, a la altura del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), rumbo al norte de la Ciudad de México (CDMX) durante el medio día del martes 24 de septiembre.

De acuerdo a las autoridades de tránsito capitalinas, el bloqueo a la circulación inicia a partir de Las Flores, a la altura de calzada de Las Águilas, por lo que recomiendan salir con tiempo.

Desde las primeras horas del día, autobuses provenientes de Guerrero llegaron a la capital del país por medio de la autopista México-Cuernavaca, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han seguido su camino.

#PrecauciónVial | Cerrada la circulación en lateral de Anillo Periférico al Norte a partir de Las Flores, por manifestantes a la altura de Calz. de Las Águilas. #AlternativaVial carriles centrales, Calz. de los Leones y Av. Revolución. pic.twitter.com/1T1pKCTdac — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 24, 2026

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Alternativas viales al bloqueo en Periférico, CDMX, hoy 24 de septiembre

Para poder evitar la zona, especialmente rumbo a Barranca del Muerto, las autoridades de OVIAL informaron que la ciudadanía pueden tomar alternativas viales:

Carriles centrales de Anillo Periférico

Segundo piso de Periférico

Calzada de Los Leones

Avenida Revolución

Avenida Insurgentes

Avenida Cuauhtémoc

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