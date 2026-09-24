Partículas contaminantes PM2.5 y ozono afectan la calidad del aire en CDMX hoy, ¿activarán la contingencia?

La contaminación ambiental puede provocar graves daños a la salud, por ello en la CDMX se realiza un constante monitoreo de la calidad del aire para en caso de ser necesario implementar medidas.

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¿Cómo está la calidad del aire hoy?

Según la información del Sistema de Monitoreo Atmosférico hoy la calidad del aire es buena y el nivel de riesgo bajo pero se detectaron partículas contaminantes O3,NO2,SO2,CO,PM10,PM2.5.

Todos estos contaminantes se forman por la quema de combustible, procesos industriales, polvo, polen, hollín y mas. Pueden ser extremadamente dañinas para la salud cuando hay una exposición prolongada, pueden ingresar a los pulmones y al torrente sanguíneo provocando enfermedades graves como asma, disminución de la función pulmonar, EPOC, bronconstricción inmediata y hasta cáncer.

Se recomienda a la población vulnerable como son niños, mujeres embarazadas y adultos mayores utilizar cubrebocas y evitar realizar actividades al aire libre durante las horas de mayor concentración de contaminantes que son entre las 13:00 y las 19:00 horas y utilizar protector solar.

¿Se activará la Fase 1 de Contingencia Ambiental?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la autoridad encargada de determinar cuándo se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental que es cuando los índices de partículas contaminantes rebasan son 150 puntos.

Cuando esto ocurre la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) implementa el Doble Hoy No Circula para que menos vehículos transiten por la ciudad y la contaminación se reduzca.

Por ahora ni se han rebasado los límites por lo que el Hoy No Circula aplica de forma normal y solo descansan los vehículos con holograma 1 y 2, engomado verde y terminación de placas 1 y 2.

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