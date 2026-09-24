Llegó el jueves 24 de septiembre, está por terminar la semana laboral y si tu carro se queda en casa por el Hoy No Circula, te recomendamos salir con tiempo porque en el transporte público en la Ciudad de México (CDMX) ya hay retrasos, principalmente en el Metro y Metrobús.
Es por eso que en adn Noticias te contamos cómo avanzan los principales transportes capitalinos para que no llegues tarde a ninguno de tus compromisos del día.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy jueves 24 de septiembre
¿Cómo va el Metro CDMX hoy jueves?
- 07:41 horas: usuarios reportan más de 10 minutos de retrasos en la línea 9 del Metro CDMX
- 07:28 horas: retrasos y marcha lenta en la línea 7 del Metro CDMX tras revisión de un tren
- 07:20 horas: sigue la afluencia alta en las líneas 3, 8 y A del Metro CDMX
- 07: 16 horas: Metro CDMX informa circulación constante en las líneas 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12 y B
- 06:55 horas: retrasos en la línea 8 del Metro CDMX tras la revisión de un tren en la zona de vías
- 06:50 horas: Metro CDMX informa altos tiempos de espera en las líneas 3 y A
- 06:47 horas: Metro CDMX reporta afluencia alta en la línea 3; envían unidades vacías a estaciones con mayor demanda
- 06:43 horas: usuarios reportan retrasos y altos tiempos de espera en las estaciones de la línea 9
- 06:34 horas: Metro CDMX reporta afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y B
- 06:31 horas: autoridades descartan averías en la línea 12 del Metro CDMX
- 06:22 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 7 del Metro CDMX
- 06:12 horas: usuarios reiteran retrasos en la línea 12 del Metro CDMX
- 06:00 horas: Metro CDMX reportan buena circulación en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 y B
- 05:47 horas: Metro CDMX agiliza la circulación de los trenes en la línea A tras reportes de retrasos, específicamente en dirección Pantitlán
- 05:26 horas: se agiliza la circulación de los trenes en la línea 3 del Metro CDMX tras reportes de retrasos
- 05:24 horas: reportan retrasos de la línea 8 del Metro CDMX; agilizan circulación de los trenes, específicamente desde la terminal Garibaldi/Lagunilla
- 05:14 horas: usuarios reportan retrasos de más de 15 minutos en la línea B; Metro CDMX agiliza la circulación de los trenes
- 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX
Así avanza el Metrobús CDMX hoy 24 de septiembre
- 07:42 horas: usuarios reportan retrasos en toda la línea 6 del Metrobús CDMX
- 06:59 horas: retrasos en toda la línea 1 del Metrobús debido a obras en la zona de Indios Verdes a Deportivo 18 de Marzo
- 06:18 horas: reportan retrasos en la línea 5 del Metrobús CDMX
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
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