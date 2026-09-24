Llegó el jueves 24 de septiembre, está por terminar la semana laboral y si tu carro se queda en casa por el Hoy No Circula, te recomendamos salir con tiempo porque en el transporte público en la Ciudad de México (CDMX) ya hay retrasos, principalmente en el Metro y Metrobús.

Es por eso que en adn Noticias te contamos cómo avanzan los principales transportes capitalinos para que no llegues tarde a ninguno de tus compromisos del día.

#MetroAlMomento: En las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y B se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes. Recuerda que la información puede cambiar por eventualidades en la operación.

Las Líneas 3 y A presentan afluencia alta, lo que puede generar mayores… pic.twitter.com/8BNDdU9Wwl — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 24, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy jueves 24 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX hoy jueves?

07:41 horas: usuarios reportan más de 10 minutos de retrasos en la línea 9 del Metro CDMX

del Metro CDMX 07:28 horas: retrasos y marcha lenta en la línea 7 del Metro CDMX tras revisión de un tren

tras revisión de un tren 07:20 horas: sigue la afluencia alta en las líneas 3, 8 y A del Metro CDMX

07: 16 horas: Metro CDMX informa circulación constante en las líneas 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12 y B

06:55 horas: retrasos en la línea 8 del Metro CDMX tras la revisión de un tren en la zona de vías

tras la revisión de un tren en la zona de vías 06:50 horas: Metro CDMX informa altos tiempos de espera en las líneas 3 y A

06:47 horas: Metro CDMX reporta afluencia alta en la línea 3 ; envían unidades vacías a estaciones con mayor demanda

; envían unidades vacías a estaciones con mayor demanda 06:43 horas: usuarios reportan retrasos y altos tiempos de espera en las estaciones de la línea 9

06:34 horas: Metro CDMX reporta afluencia alta en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y B

06:31 horas: autoridades descartan averías en la línea 12 del Metro CDMX

06:22 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 7 del Metro CDMX

06:12 horas: usuarios reiteran retrasos en la línea 12 del Metro CDMX

06:00 horas: Metro CDMX reporta n buena circulación en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12 y B

05:47 horas: Metro CDMX agiliza la circulación de los trenes en la línea A tras reportes de retrasos, específicamente en dirección Pantitlán

tras reportes de retrasos, específicamente en dirección Pantitlán 05:26 horas: se agiliza la circulación de los trenes en la línea 3 del Metro CDMX tras reportes de retrasos

del Metro CDMX tras reportes de retrasos 05:24 horas: reportan retrasos de la línea 8 del Metro CDMX; agilizan circulación de los trenes, específicamente desde la terminal Garibaldi/Lagunilla

del Metro CDMX; agilizan circulación de los trenes, específicamente desde la terminal Garibaldi/Lagunilla 05:14 horas: usuarios reportan r etrasos de más de 15 minutos en la línea B ; Metro CDMX agiliza la circulación de los trenes

; Metro CDMX agiliza la circulación de los trenes 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX hoy 24 de septiembre

07:42 horas: usuarios reportan retrasos en toda la línea 6 del Metrobús CDMX

06:59 horas: retrasos en toda la línea 1 del Metrobús debido a obras en la zona de Indios Verdes a Deportivo 18 de Marzo

debido a obras en la zona de Indios Verdes a Deportivo 18 de Marzo 06:18 horas: reportan retrasos en la línea 5 del Metrobús CDMX

del Metrobús CDMX 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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