Marcha y bloqueos provocarán tráfico y cierres viales en CDMX hoy

Para que no te quedes varado en el tráfico y llegues tarde a tu destino, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió la Agenda de Movilizaciones para que sepas qué calles de CDMX estarán cerradas por bloqueos hoy.

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Marcha de trabajadores y jubilados del IMSS

Según la información, trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizarán una marcha a las 10:00 horas de Centro Médico Nacional “Siglo XXI” ubicado en Av. Cuauhtémoc No. 330, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc con rumbo al Zócalo capitalino.

Exigen insumos y personal suficiente en todas las unidades de atención médica, además de un aumento salarial y una jubilación digna.

Calles cerradas por bloqueos en CDMX

También se llevarán a cabo movilizaciones que afectarán la circulación en:

Comisión Nacional de los Derechos Humanos Periférico Sur No. 3469 , colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas) en Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas.

, colonia San Jerónimo Lídice, alcaldía Magdalena Contreras y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas) en Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc a las 11:00 horas. Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín , colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas.

, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc a las 12:00 horas. Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa a las 12:30 horas.

Calz. Del Hueso y Canal de Miramontes , colonia Girasoles II, alcaldía Coyoacán a las 14:00 horas.

, colonia Girasoles II, alcaldía Coyoacán a las 14:00 horas. Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado ubicado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

Ángel de la Independencia en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

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