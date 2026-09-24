Corte de agua MASIVO en Iztapalapa hoy; Segiagua realiza trabajos de mantenimiento en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) informó a la población de un corte de agua masivo que se llevará a cabo el día de hoy, 24 de septiembre, en la alcaldía Iztapalapa. A lo largo del año, la dependencia realiza diversos cortes de agua con la finalidad de dar mantenimiento a la red hidráulica.

Este jueves, miles de familias mexicanas se quedarán sin agua por un lapso de casi 24 horas. Te contamos cuáles son las colonias afectadas por la falta de agua hoy.

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¿Por qué no hay agua en Iztapalapa hoy?

A través de un comunicado la Segiagua informó a los habitantes de la alcaldía Iztapalapa que se realizará un corte de agua masivo este jueves. La razón es que la secretaría enviará a sus técnicos a realizar trabajos de mantenimiento eléctrico en la Planta Cerro de la Estrella, por lo que el suministro del líquido se verá afectado.

Históricamente, la alcaldía Iztapalapa es una de las que más sufren de falta de agua, por lo que los trabajos de mantenimiento de la red eléctrica se vuelven indispensables.

Corte de agua en Iztapalapa hoy Corte de agua en Iztapalapa hoy 24 de septiembre. (X)

¿En qué colonias no hay agua hoy en Iztapalapa?

A partir de las 12 horas de este jueves 24 de septiembre, miles de hogares y negocios de la alcaldía Iztapalapa se quedarán sin servicio de agua potable por casi 24 horas. Si te preguntas si tu colonia será una de las que se quedan sin agua el día de hoy te contamos que el corte de agua afectará a toda la alcaldía.

Horario: De las 12:00 horas del jueves 24 de septiembre a las 10:00 horas del viernes 25 de septiembre.

a las Colonias afectadas: TODAS las colonias de la alcaldía

¿Cómo puedo reportar una falta de agua a Segiagua?

Para reportar una falta de agua a la Secretaría de Gestión Integral del Agua antes Sacmex, en la Ciudad de México, puedes hacerlo en dos formas diferentes:

Marca al *426 de la Línea H2O

A través de Locatel llamando al 55 5658 1111

En la App CDMX en la sección de “Reportes Urbanos SUAC”

Datos que te van a pedir:

Tu dirección completa (calle, número, colonia y alcaldía)

(calle, número, colonia y alcaldía) Referencias de ubicación

Un número de contacto

Anota el número de folio que te proporcionen para dar seguimiento a tu solicitud

¿Cómo saber si en mi zona cortarán el agua?

Para saber si habrá un corte de agua en tu zona de la Ciudad de México, consulta el portal oficial Agua en tu Colonia del SACMEX y sigue estos pasos:

Entra al sitio web del Sistema de Aguas de la CDMX en este ENLACE

en este Selecciona tu alcaldía en el menú desplegable

Elige tu colonia exacta

Presiona el botón “Siguiente” para ver el mapa interactivo y el estado actual del suministro

En caso de requerirlo, la Segiagua pone a disposición de la población pipas de agua gratuitas. Puedes solicitarlas a través de la Línea H2O en el *426.

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