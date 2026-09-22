Uno de los posibles riesgos dentro del transporte público en CDMX son los asaltos y robos, uno de los delitos que más afectan a los usuarios que utilizan este medio día con día.

Gracias a un informe por parte de SNT: Movilidad Urbana, se revelaron los corredores en CDMX donde los asaltos se produjeron con mayor frecuencia durante 2025.

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¿Cuál es el corredor con más robos a pasajeros en CDMX?

De acuerdo con el análisis difundido sobre la incidencia de 2025, el Eje Central fue el corredor que concentró la mayor cantidad de robos registrados.

El área identificada comienza en la zona de Tlatelolco, atraviesa parte de la alcaldía Cuauhtémoc y alcanza el Viaducto Miguel Alemán, con una extensión hacia zonas de Coyoacán.

Aunque es el corredor con mayor presencia de robo a pasajeros en transporte público, hay otras rutas en la capital donde también ocurren estos delitos.

Corredores de CDMX con presencia de robos a pasajeros

Hay otras zonas como el centro de Iztapalapa, la Benito Juárez, el sur en Coyoacán y en la Miguel Hidalgo donde hay rutas que cuentan con alta incidencia:

Tacubaya - San Ángel

Perisur - Gran Sur

Canal de Chalco - Constitución de 1917

Las Torres - Zaragoza

Anillo Periférico

Aunque esto no se presenta solamente en corredores, también en lugares como la Calzada Legaria, Miguel Hidalgo; Sector Villa Basílica, Gustavo A. Madero; y la Intersección de Viaducto y Calzada Ignacio Zaragoza, límites Venustiano Carranza e Iztacalco.

Y es que de 2024 a 2025, el robo o asalto en calle o transporte público en CDMX aumentó un 10.75% pasando de 11 mil 595 delitos por cada 100 mil habitantes a 12 mil 841.

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