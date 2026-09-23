¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX este 23 de septiembre?: usuarios reportan retrasos en la línea 3

Si tu automóvil se queda en casa por el Hoy No Circula y debes de tomar el transporte público en la Ciudad de México (CDMX), sal con tiempo y ten mucha paciencia este miércoles 23 de septiembre porque ya hay retrasos tanto en el Metro como en el Metrobús CDMX.

En adn Noticias te contamos en tiempo real cuál es el estado de ambos transportes.

#MetroAlMomento: En las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, A y B se registra afluencia moderada y circulación constante de trenes. Recuerda que la información puede cambiar por eventualidades en la operación.

Las Líneas 3 y 8 presenta afluencia alta; se envían unidades vacías a las… pic.twitter.com/bfQBo60g38 — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 23, 2026

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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy miércoles 23 de septiembre

¿Cómo va el Metro CDMX hoy miércoles?

08:15 horas: Metro CDMX anuncia alta afluencia y retrasos en la línea 3

08:13 horas: Metro CDMX anuncia circulación constante en las líneas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 12

07:59 horas: autoridades mandan unidades vacía ante la demanda en la línea 3

07:37 horas: Metro CDMX reportan buen avance de trenes en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, A y N

06:50 horas: líneas 3 y 8 del Metro CDMX presentan afluencia alta y tiempos de espera superior a los 15 minutos

y tiempos de espera superior a los 15 minutos 06:43 horas: revisión de un tren en las vías de la línea 8 del Metro CDMX provoca retrasos

06:04 horas: Metro CDMX descarta averías en la línea 9 pese a reporte de retrasos

pese a reporte de retrasos 06:00 horas: Metro CDMX reporta buena circulación en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, A y B

05:57 horas: descartan averías en la línea A del Metro CDMX

del Metro CDMX 05:55 horas: usuarios reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea B ; usuarios agilizan la circulación de los trenes

; usuarios agilizan la circulación de los trenes 05:49 horas: se agiliza circulación de trenes en la línea 3 del Metro CDMX por reporte de retrasos

por reporte de retrasos 05:48 horas: reportan retrasos de la línea 7 del Metro CDMX; se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales

CDMX; se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales 05:36 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 2 del Metro CDMX ; agilizan la circulación de trenes

; agilizan la circulación de trenes 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX

Así avanza el Metrobús CDMX este 23 de septiembre

07:54 horas: retrasos en toda la línea 2 del Metrobús CDMX debido a congestionamiento vial en la zona de UPIICSA a Las Américas

debido a congestionamiento vial en la zona de UPIICSA a Las Américas 06:26: retrasos en toda la línea 1 del Metrobús CDMX debido a obras en el carril confinado en la zona de Indios Verdes

debido a obras en el carril confinado en la zona de Indios Verdes 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX

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