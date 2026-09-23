¿Cómo va el Metro y Metrobús CDMX este 23 de septiembre?: usuarios reportan retrasos en la línea 3

Si tu automóvil se queda en casa por el Hoy No Circula y debes de tomar el transporte público en la Ciudad de México (CDMX), sal con tiempo y ten mucha paciencia este miércoles 23 de septiembre porque ya hay retrasos tanto en el Metro como en el Metrobús CDMX.
En adn Noticias te contamos en tiempo real cuál es el estado de ambos transportes.
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Minuto a minuto del Metro y Metrobús CDMX hoy miércoles 23 de septiembre
¿Cómo va el Metro CDMX hoy miércoles?
- 08:15 horas: Metro CDMX anuncia alta afluencia y retrasos en la línea 3
- 08:13 horas: Metro CDMX anuncia circulación constante en las líneas 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 y 12
- 07:59 horas: autoridades mandan unidades vacía ante la demanda en la línea 3
- 07:37 horas: Metro CDMX reportan buen avance de trenes en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, A y N
- 06:50 horas: líneas 3 y 8 del Metro CDMX presentan afluencia alta y tiempos de espera superior a los 15 minutos
- 06:43 horas: revisión de un tren en las vías de la línea 8 del Metro CDMX provoca retrasos
- 06:04 horas: Metro CDMX descarta averías en la línea 9 pese a reporte de retrasos
- 06:00 horas: Metro CDMX reporta buena circulación en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, A y B
- 05:57 horas: descartan averías en la línea A del Metro CDMX
- 05:55 horas: usuarios reportan retrasos de más de 10 minutos en la línea B; usuarios agilizan la circulación de los trenes
- 05:49 horas: se agiliza circulación de trenes en la línea 3 del Metro CDMX por reporte de retrasos
- 05:48 horas: reportan retrasos de la línea 7 del Metro CDMX; se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales
- 05:36 horas: usuarios reportan retrasos en la línea 2 del Metro CDMX; agilizan la circulación de trenes
- 05:00 horas: inicia el servicio del Metro CDMX
Así avanza el Metrobús CDMX este 23 de septiembre
- 07:54 horas: retrasos en toda la línea 2 del Metrobús CDMX debido a congestionamiento vial en la zona de UPIICSA a Las Américas
- 06:26: retrasos en toda la línea 1 del Metrobús CDMX debido a obras en el carril confinado en la zona de Indios Verdes
- 04:30 horas: inicia el servicio del Metrobús CDMX
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